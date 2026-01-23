Ferrari presenta la sua vettura di Formula 1 2026 nota come SF-26
L'ultimo modello Scuderia sarà guidato da Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
È stata una settimana intensa nel mondo della Formula 1, con vari team che hanno presentato le loro auto per la prossima stagione 2026. Se sei interessato a scoprire cosa è arrivato, dai un'occhiata alle varie rivelazioni qui sotto.
A tal fine, la Ferrari si è unita al gruppo svelando la sua nuova concorrente rosso scarlatto. Conosciuto come SF-26, l'ultimo modello Scuderia sarà guidato da Lewis Hamilton e Charles Leclerc, e sarà alimentato da uno dei motori Ferrari, come è sempre stato nella lunga e leggendaria storia del team.
L'auto è chiaramente una Ferrari con il colore rosso caratteristico, tranne che questa è polarizzata da una maggiore quantità di bianco per indicare il crescente rapporto tra Ferrari e HP come partner. Vi sono anche una buona dose di accenti in fibra di carbonio nera e gialli che riflettono la lunga collaborazione Shell.
Cosa ne pensi della Ferrari SF-26?