Festeggia i 20 anni di Star Wars: Revenge of the Sith con le infuocate Crocs dell'anniversario La battaglia su Mustafar non è mai stata così elegante.

Se chiedi a qualsiasi fan di Star Wars quale sia forse la più grande battaglia con la spada laser nella storia del franchise, molti probabilmente indicherebbero l'epico duello tra Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker su Mustafar nel Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith. Dal momento che quel film sta attualmente celebrando il suo 20° anniversario ed è riapparso nei cinema per celebrare questo momento, la Disney ha anche creato una collezione di attrezzature che puoi acquistare che ruota attorno al film. Mentre puoi ottenere tazze a tema, spade laser che cambiano colore, vestiti e scarpe, l'aggiunta più accattivante è di gran lunga un paio di Clogs di Crocs. Esatto, puoi ottenere un paio di Crocs che sono in stile per riflettere il conflitto infuocato su Mustafar, mostrando Anakin e Obi-Wan che si azzuffano per il flusso di lava. Il paio di calzature è dotato anche di un paio di badge che mostrano il logo del film e anche una versione del casco di Darth Vader. Puoi ottenere un paio di queste scarpe oggi tramite il Disney Store, dove un paio ti costerà $ 64.99 ciascuna.