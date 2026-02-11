Festeggia la stagione dell'amore con un nuovo trailer seducente e tormentato Clive Barker's Hellraiser: Revival

HQ

San Valentino è tra pochi giorni e, mentre molti di voi probabilmente si stanno preparando per il giorno più romantico dell'anno, Saber Interactive e Boss Team Games stanno celebrando in modo più cupo e contorto.

Per celebrare l'occasione, è stato condiviso un nuovo trailer di Clive Barker's Hellraiser: Revival, che si concentra in particolare sulla storia del gioco horror. Scopriamo di più sul protagonista Aiden e sul motivo per cui si sta avventurando nelle profondità dell'oltretomba, incontrando lungo il cammino Cenobiti crudeli e sadici. Spoiler: è in nome dell'amore, mentre sta attraversando queste prove spaventose per salvare la sua fidanzata chiamata Sunny.

Anche se non conosciamo ancora la data di lancio confermata di Hellraiser: Revival, oltre al 2026, sappiamo che il gioco presenterà un'icona della serie, dato che Doug Bradley tornerà a doppiare l'iconico Pinhead nel progetto.

Dai un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto e restate sintonizzati per ulteriori informazioni sul gioco, che sembra essere più vicino che più lontano dal lancio.