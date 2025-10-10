Festeggia l'uscita di oggi di Tron: Ares con uno speciale video dietro le quinte e nuovi filmati

HQ

Nota: questa featurette è stata fornita da Disney Spagna, quindi i sottotitoli e il doppiaggio delle scene sono in spagnolo. Chiediamo la vostra comprensione e chiariamo che lo scopo era quello di condividere con tutti i lettori di Gamereactor questa anteprima esclusiva prima di vedere il film.

Anche se il nostro collega Javier non è uscito troppo felice dal cinema dopo aver visto Tron: Ares, non c'è dubbio che le anteprime che abbiamo visto negli ultimi mesi sul blockbuster Disney trasudavano fascino da popcorn e voglia di sedersi su una poltrona del cinema e disconnettersi dal mondo reale e connettersi a quello digitale.

Tron: Ares arriva oggi sugli schermi cinematografici di tutto il mondo, e Disney Spagna ha voluto condividere con i lettori di Gamereactor una breve clip 'Dietro le quinte' tratta esclusivamente dal film, dove il regista Joachim Rønning parla della scala della produzione e di come girare una delle scene più emblematiche del film, l'inseguimento su moto leggere di notte nel mondo reale, hanno dovuto tagliare buona parte degli accessi e delle strade della città di Vancouver.

Rønning dice anche che per lui era importante girare il più possibile con la macchina da presa prima di aggiungere gli effetti digitali, a cui l'attrice Gillian Anderson, che interpreta Elisabeth Dillinger nel film, parla delle dimensioni dei set. Il tutto in grande stile, come conferma l'attrice Jodie Turner-Smith (Athena), il film è stato girato pensando agli schermi IMAX, e ci si sente "circondati dal suono e dalla musica". Come vi abbiamo raccontato nel passo, nel Tron: Ares i Daft Punk hanno passato il testimone ai Nine Inch Nails per la colonna sonora.

