Festeggiamo il Natale sulle dolci melodie di Wii Party

HQ

Non è certo l'aggiunta più richiesta, ma il fatto è che Wii Party aveva una colonna sonora piuttosto orecchiabile in quella categoria leggermente simile alla musica da ascensore in cui rientrano molti giochi Wii. E ora puoi ascoltarlo quanto vuoi, almeno se sei un abbonato a Switch Online.

Nintendo ha aggiunto la colonna sonora, con tutte e 76 le tracce distribuite in due ore e sei minuti, alla sua app Nintendo Music.

Se vi siete persi Wii Party quando è uscito, è stato pubblicato nel 2010 come una sorta di Mario Party alternativo con i Miis nei ruoli principali. È stato sviluppato da NDcube (ora Nintendo Cube), che ha poi preso in carico la serie Mario Party da Hudson a partire da Mario Party 9.

Ma basta divagare, se vuoi rilassarti sulle melodie di Wii Party durante le vacanze di Natale, puoi farlo da ora.