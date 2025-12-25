Gamereactor

Wii Party

Festeggiamo il Natale sulle dolci melodie di Wii Party

O no. Ma almeno hai la possibilità di farlo, dato che Nintendo ha ora aggiunto la colonna sonora alla sua app Nintendo Music.

Non è certo l'aggiunta più richiesta, ma il fatto è che Wii Party aveva una colonna sonora piuttosto orecchiabile in quella categoria leggermente simile alla musica da ascensore in cui rientrano molti giochi Wii. E ora puoi ascoltarlo quanto vuoi, almeno se sei un abbonato a Switch Online.

Nintendo ha aggiunto la colonna sonora, con tutte e 76 le tracce distribuite in due ore e sei minuti, alla sua app Nintendo Music.

Se vi siete persi Wii Party quando è uscito, è stato pubblicato nel 2010 come una sorta di Mario Party alternativo con i Miis nei ruoli principali. È stato sviluppato da NDcube (ora Nintendo Cube), che ha poi preso in carico la serie Mario Party da Hudson a partire da Mario Party 9.

Ma basta divagare, se vuoi rilassarti sulle melodie di Wii Party durante le vacanze di Natale, puoi farlo da ora.

Wii Party
Gamereactor esisteva quando Wii Party è stato rilasciato più di 15 anni fa - e puoi leggere la nostra recensione qui.

