Fiat amplia la sua line-up con Panda Big Brother

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La Fiat Panda è iconica, per usare un eufemismo, ma ora sta per essere oscurata da un fratello maggiore, una nuova aggiunta alla gamma Fiat chiamata... beh, "Grizzly".

È un SUV più grande e pratico, che fa parte dell'offensiva più ampia del proprietario Stellantis in alcuni mercati europei. La Grizzly sarà offerta in due stili di carrozzeria distinti: un SUV tradizionale e una versione più elegante ispirata alla coupé Fastback. Entrambi i modelli sono previsti per la vendita entro la fine di quest'anno in Europa, Medio Oriente e Africa.

Nonostante la maggiore presenza, la Grizzly condivide la piattaforma Smart Car di Stellantis con la Grande Panda, la Citroën C3 Aircross e l'Opel Frontera. Fiat afferma che gli acquirenti potranno scegliere tra motori a benzina, ibridi e completamente elettrici, rispecchiando la strategia già adottata dalla più piccola Grande Panda.

Il prezzo non è ancora stato confermato ufficialmente, ma le notizie suggeriscono che il Grizzly potrebbe partire da circa 29.000 €, posizionandolo come uno dei SUV familiari più accessibili del segmento.