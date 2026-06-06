Fields of Mistria lancia la versione completa il 5 agosto

Oggi su Wholesome Direct abbiamo potuto assistere a un altro sguardo sul allegro simulatore agricolo Fields of Mistria, che è in accesso anticipato dall'estate del 2024 e ha gradualmente evoluto il suo stile artistico aggiungendo sempre più contenuti. Ora, finalmente, sembra che NPC Studio si senta abbastanza sicuro da dichiarare il gioco concluso.

Nello stream di oggi, hanno promesso che la versione 1.0 di Fields of Mistria arriverà su Steam il 5 agosto 2026, esattamente due anni dopo il lancio in Early Access, e sarà anche verificato e ottimizzato per Steam Deck, dove tra l'altro è uno dei titoli più popolari. Con il rilascio completo di Fields of Mistria, finalmente avremo accesso al matrimonio, ai figli, a nuovi personaggi PNG al mercato del sabato e persino a una nuova cavalcatura sotto forma di un pollo gigante! La versione 1.0 porta con sé anche la conclusione della trama della Riparazione della Città, oltre a nuove missioni e funzionalità.

Dai un'occhiata ai nuovi screenshot di Fields of Mistria 1.0, in uscita il 5 agosto.

Fields of Mistria Galleria immagini 1.0