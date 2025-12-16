Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

FIFA accusata di aver escluso le persone con disabilità dai Mondiali: i biglietti sono più costosi che mai

I biglietti per l'accessibilità per la Coppa del Mondo FIFA possono essere rivenduti senza limite di prezzo.

HQ

La FIFA si trova ad affrontare una nuova controversia con la Coppa del Mondo: dopo essere stata accusata di "tradire la tradizione della Coppa del Mondo" per la loro nuova politica sui biglietti, che fa aumentare i prezzi secondo la domanda e raggiunge livelli esorbitanti, ora viene accusata di discriminare le persone con disabilità, poiché l'area di accessibilità è disponibile solo per le categorie di biglietti più elevate.

I biglietti per la Coppa del Mondo 2026 sono suddivisi in quattro categorie, con la quarta, quella con posti più lontani, che è la più economica. Tuttavia, non ci sono biglietti per l'accessibilità in questa categoria, quindi il biglietto più economico a cui un tifoso con disabilità può accedere sarebbe tra $140 e $450, tramite The Athletic.

Per l'ultimo episodio, il biglietto di accessibilità più economico sarebbe stato di 4.185 dollari, che hanno definito "totalmente senza precedenti". Al contrario, i biglietti per l'accessibilità per la Coppa del Mondo Qatar 2022 costavano 11,77 dollari e permettevano un biglietto gratuito per accompagnatori.

Ma la cosa peggiore è che i biglietti per l'accessibilità possono essere rivenduti sulla piattaforma ufficiale di rivendita di FIFA senza un tetto di prezzo, e stanno approssimando sei volte il valore originale.

La Disability & Inclusion Fan Network of Football Supporters Europe (FSE) ha inviato una lettera alla FIFA esortando ad abbassare i prezzi: "Le persone con disabilità in tutto il mondo spesso affrontano costi aggiuntivi e inevitabili legati alla disabilità, tra cui trasporti accessibili, alloggi, attrezzature e assistenza personale. I prezzi estremi dei biglietti creano quindi una barriera significativa alla partecipazione a quella che dovrebbe essere una celebrazione globale del calcio."

"Questa situazione mina lo scopo dei Biglietti per l'Accessibilità e rischia ulteriormente di escludere i tifosi con disabilità dall'accesso al torneo", ha dichiarato l'associazione Football Supporters Europe.

FIFA accusata di aver escluso le persone con disabilità dai Mondiali: i biglietti sono più costosi che mai
ph.FAB / Shutterstock.com

This post is tagged as:

SportfootballCoppa del mondo


Caricamento del prossimo contenuto