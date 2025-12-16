FIFA accusata di aver escluso le persone con disabilità dai Mondiali: i biglietti sono più costosi che mai

HQ

La FIFA si trova ad affrontare una nuova controversia con la Coppa del Mondo: dopo essere stata accusata di "tradire la tradizione della Coppa del Mondo" per la loro nuova politica sui biglietti, che fa aumentare i prezzi secondo la domanda e raggiunge livelli esorbitanti, ora viene accusata di discriminare le persone con disabilità, poiché l'area di accessibilità è disponibile solo per le categorie di biglietti più elevate.

I biglietti per la Coppa del Mondo 2026 sono suddivisi in quattro categorie, con la quarta, quella con posti più lontani, che è la più economica. Tuttavia, non ci sono biglietti per l'accessibilità in questa categoria, quindi il biglietto più economico a cui un tifoso con disabilità può accedere sarebbe tra $140 e $450, tramite The Athletic.

Per l'ultimo episodio, il biglietto di accessibilità più economico sarebbe stato di 4.185 dollari, che hanno definito "totalmente senza precedenti". Al contrario, i biglietti per l'accessibilità per la Coppa del Mondo Qatar 2022 costavano 11,77 dollari e permettevano un biglietto gratuito per accompagnatori.

Ma la cosa peggiore è che i biglietti per l'accessibilità possono essere rivenduti sulla piattaforma ufficiale di rivendita di FIFA senza un tetto di prezzo, e stanno approssimando sei volte il valore originale.

La Disability & Inclusion Fan Network of Football Supporters Europe (FSE) ha inviato una lettera alla FIFA esortando ad abbassare i prezzi: "Le persone con disabilità in tutto il mondo spesso affrontano costi aggiuntivi e inevitabili legati alla disabilità, tra cui trasporti accessibili, alloggi, attrezzature e assistenza personale. I prezzi estremi dei biglietti creano quindi una barriera significativa alla partecipazione a quella che dovrebbe essere una celebrazione globale del calcio."

"Questa situazione mina lo scopo dei Biglietti per l'Accessibilità e rischia ulteriormente di escludere i tifosi con disabilità dall'accesso al torneo", ha dichiarato l'associazione Football Supporters Europe.