FIFA e Panini porranno fine a una collaborazione durata 60 anni per adesivi e carte da collezione da calcio, Topps prenderà il controllo nel 2031

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Le carte collezionabili e gli adesivi per il calcio Panini, un elemento fondamentale per molte, molte generazioni di bambini (e collezionisti), termineranno nel 2031, poiché FIFA e Fanatics hanno raggiunto un accordo a lungo termine per dare a Topps (di proprietà di Fanatics) i diritti esclusivi per carte di calcio, adesivi e giochi di carte collezionabili per la Coppa del Mondo e altri eventi FIFA.

The Athletic riporta che gli accordi tra FIFA e Fanatics pongono fine a una collaborazione tra FIFA e Panini che sarà durata oltre 60 anni entro la sua conclusione nel 2031: dalla Coppa del Mondo 1970 alla Coppa del Mondo 2030, è stata Panini a realizzare e vendere gli adesivi per la Coppa del Mondo (incluso nel 2026, con la vasta collezione di 48 squadre rilasciata recentemente).

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha dichiarato che i Fanatics stanno "guidando un'enorme innovazione nei collezionabili sportivi che offrono ai tifosi un modo nuovo e significativo di interagire con le loro squadre e i loro giocatori preferiti. Quindi, dal punto di vista della FIFA, possiamo globalizzare l'engagement dei tifosi proprio grazie al nostro portafoglio globale di tornei. E questo fornisce un'altra importante fonte di entrate commerciali che riportiamo, come sempre, nel gioco, nel calcio."

Per molti appassionati di calcio in Europa, questo potrebbe spaventare, dato che Panini vende anche adesivi per la lega nazionale, e quegli accordi locali rimarranno, solo per la Coppa del Mondo e altre competizioni FIFA, come la Coppa del Mondo per Club. L'obiettivo di questa partnership è che Topps, un marchio meno conosciuto al di fuori degli Stati Uniti (dove ha l'85% dei clienti mentre realizza carte di baseball, football americano o basket), raggiunga un pubblico globale realizzando anche carte di football (soccer).

Infantino ha aggiunto che "questo accordo riflette la strategia della FIFA di imparare dal Nord America, dove la commercializzazione dello sport sta davvero raggiungendo livelli diversi". Infantino ha anche detto questa settimana, in un altro contesto, che "gli Stati Uniti sono il paese con il mercato dell'intrattenimento più sviluppato al mondo" mentre giustificava i mercati di rivendita per la Coppa del Mondo 2026, dove i biglietti raggiungono prezzi astronomici (da 10.000 dollari... a 2 milioni di dollari).