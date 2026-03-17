FIFA e YouTube annunciano una partnership "storica" prima della Coppa del Mondo 2026

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FIFA e YouTube hanno annunciato una partnership che aiuterà i creatori di contenuti e i partner mediatici a trasmettere in diretta i primi 10 minuti di ogni partita, ad accedere ai video estesi dei highlights e alle riprese dietro le quinte. La FIFA comprende che YouTuber e creatori di contenuti sono spesso le fonti di calcio più seguite da milioni di persone e, grazie a questa collaborazione, renderanno loro la vita molto più facile.

I partner media di YouTube avranno accesso a una libreria di filmati delle partite, così come ai primi dieci minuti di ogni incontro, disponibili in diretta. Anche "un numero selezionato di match" sarà disponibile per i partner mediatici da trasmettere in streaming sui loro canali YouTube.

Questo non significa che la Coppa del Mondo 2026 sarà trasmessa su YouTube: si tratta di strumenti forniti ai creatori di contenuti (coloro che si uniscono ufficialmente al programma partner multimediale di YouTube) per mostrare meglio i contenuti. Il canale ufficiale YouTube di FIFA caricherà però contenuti dal suo archivio digitale, inclusi partite complete passate e molti altri momenti iconici.

"Insieme a FIFA e ai partner mediatici ufficiali del torneo, stiamo offrendo a un gruppo globale di creatori YouTube un accesso senza pari alle partite e altro ancora. Non reagiranno solo al gioco, ma porteranno una prospettiva nuova alla Coppa del Mondo FIFA, incluse storie umane, analisi tattiche e azioni dietro le quinte che danno ulteriormente vita al leggendario torneo man mano che si svolge", ha dichiarato un ufficiale di YouTube.