FIFA Forward Enterprise ufficialmente morto, Infantino Bactracks su un piano controverso

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La FIFA ha ufficialmente rinunciato al piano di vendere quote minoritarie della Coppa del Mondo e di altre competizioni, dopo la risposta schiacciante e negativa in tutto il mondo, in particolare nella UEFA, che minacciava di abbandonare completamente la Coppa del Mondo se il piano fosse andato avanti.

Anche la CONCACAF (Nord America Centrale) e AFC (Asia) hanno respinto il piano, ottenendo 136 voti tra le tre confederazioni. E anche se la FIFA avesse raccolto abbastanza voti (aveva bisogno del 50% delle 211 associazioni membri) non avrebbe mai attirato gli investimenti previsti con una Coppa del Mondo senza Spagna, Inghilterra, Francia, Germania...

Questa dichiarazione arriva 24 ore dopo che la FIFA aveva dichiarato che avrebbe continuato con il piano, insistendo che non stavano "vendendo calcio".

"Dopo aver ascoltato attentamente tutte le opinioni, è diventato chiaro che il progetto ha creato divisioni di natura che, indipendentemente dal livello di supporto, non sono più nell'interesse dell'obiettivo fissato in primo luogo".

"Il nostro scopo è sempre stato - e sarà sempre - unirci e migliorare. Di conseguenza, questa proposta non andrà avanti", ha dichiarato la FIFA.

Nella dichiarazione scritta da Gianni Infantino, ha spiegato che il piano di privatizzare parte della Coppa del Mondo tramite una sussidiaria chiamata FIFA Forward Enterprise era volto a rafforzare i membri FIFA, specialmente nei paesi dove il sostegno è più necessario. Ma ora che Infantino ha perso sostegno anche all'interno della FIFA, si concentrerà su "riunire tutte le parti interessate nei prossimi giorni e settimane, nello spirito di interesse condiviso per il nostro gioco".