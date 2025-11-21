FIFA Series, la competizione per i paesi con ranking inferiore, cresce nel 2026 e aggiunge serie femminili

HQ

Il FIFA Series, un torneo biennale lanciato lo scorso anno volto a offrire maggiori opportunità a squadre nazionali meno ricche e meno ricche di giocare tra altri paesi, crescerà nell'edizione 2026, ha annunciato la FIFA venerdì, ed espanderà con una nuova edizione femminile.

L'edizione 2024 del FIFA Series (che, pur essendo una competizione ufficiale, le partite sono amichevoli a casa) ha visto la partecipazione di 24 paesi: Bhutan, Cambogia, Mongolia o Sri Lanka dall'Asia; Algeria, Capo Verde, Tunisia da Afrida; Guyana e Bermuda dall'America Centrale; Bolivia dal Sud America o dalla Nuova Zelanda o dalla Papua Nuova Guinea dall'Oceania.

Quattro paesi europei hanno partecipato: Andorra, Azerbaigian, Bulgaria e, sorprendentemente, la Croazia (finalista ai Mondiali nel 2018), che ha vinto anch'essa la competizione, battendo l'Egitto 4-2 in una partita che ha attirato più di 85.000 persone al Cairo il 26 marzo 2024.

FIFA Series "sblocca il potenziale di sviluppo per giocatori, allenatori e tifosi"

L'edizione 2026 includerà più paesi e introdurrà una lega femminile. La competizione maschile si terrà in Australia, Azerbaigian, Indonesia, Kazakistan, Mauritius, Porto Rico, Ruanda e Uzbekistan; e l'edizione femminile si terrà in Brasile, Costa d'Avorio e Thailandia.

"La FIFA Series riguarda lo sblocco del potenziale di sviluppo per giocatori, allenatori e tifosi, promuovendo al contempo l'universalità e la diversità del calcio attraverso partite significative," ha dichiarato in un comunicato il presidente della FIFA Gianni Infantino. La FIFA contribuisce al pagamento dei costi di viaggio e alloggio.

La scaletta completa dei paesi sarà annunciata in un secondo momento. Eri a conoscenza del FIFA Series prima?