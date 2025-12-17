FIFA svela il suo "partner segreto" per competere con EA Sports FC: Netflix

Se pensavi che, con gli ultimi licenziamenti, cancellazioni di giochi e l'apparente snobbe di Warner Bros. Games nell'ambito dell'accordo di acquisizione con Warner Bros., Netflix avesse detto addio alle sue aspirazioni videoludiche, faresti meglio a sederti, perché il colosso dell'intrattenimento e FIFA hanno appena annunciato una partnership per rilasciare una nuova IP calcistica, e che lo farà anche in tempo per l'inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026 la prossima estate.

Il gioco (ancora ufficialmente senza titolo) è in sviluppo da parte di Delphi Interactive, uno studio di sviluppo appena formato (il loro sito ufficiale indica 2024), che si promuove come segue: "Delphi crea giochi AAA basati sui franchise più desiderati al mondo.

Delphi ha aperto un modello collaudato per ridurre il rischio di titolo, abbassare i costi di sviluppo e creare un allineamento senza precedenti tra proprietari di proprietà intellettuale, creativi e sviluppatori."

Quindi non è difficile concludere che il nuovo gioco FIFA sia effettivamente sviluppato utilizzando un modello di IA generativa (Delphi), con Netflix che fa da editore. Nel comunicato stampa ufficiale affermano che per giocare serve solo un telefono e un abbonamento, quindi per ora l'unica piattaforma confermata sono i dispositivi mobili.

"La Coppa del Mondo FIFA sarà l'evento culturale del 2026, e ora i tifosi potranno celebrare il loro amore portando il calcio direttamente nei loro salotti ", ha detto Alain Tascan, presidente di Netflix Games. "Vogliamo riportare il football alle sue radici con qualcosa che tutti possono giocare con la semplice pressione di un pulsante."

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha dichiarato: "La FIFA è molto entusiasta di collaborare con Netflix Games e Delphi Interactive in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. Questa importante collaborazione rappresenta una tappa fondamentale nell'impegno della FIFA verso l'innovazione nel mondo del gioco calcistico, che mira a raggiungere miliardi di appassionati di calcio di tutte le età in tutto il mondo e a ridefinire il concetto stesso di gioco di simulazione. Il nostro gioco reinventato segna l'inizio di una nuova era nel football digitale. Sarà disponibile gratuitamente per i membri Netflix e rappresenta un importante passo storico per la FIFA."

"Il football è la cosa più importante al mondo", afferma Casper Daugaard, fondatore e CEO di Delphi Interactive. "In quanto tifosi FIFA da sempre, siamo onorati di contribuire ad accogliere la prossima generazione e reinventare il futuro della franchigia. La nostra missione è semplice: rendere FIFA il gioco di calcio più divertente, accessibile e globale mai realizzato." Andy Kleinman, presidente di Delphi Interactive, ha aggiunto: "Insieme a FIFA e Netflix Games, Delphi sta creando un gioco che è all'altezza del bellissimo gioco - un gioco che chiunque, ovunque, può godersi e sentire istantaneamente la magia del calcio."

Avremo maggiori dettagli nel 2026, ma per ora cosa pensi di questa nuova direzione per FIFA con Netflix Games?