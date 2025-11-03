Sport
FIFPRO World 11 maschile e femminile 2025: le migliori squadre della stagione 2024/25?
Questi sono stati i migliori giocatori del calcio maschile e femminile della scorsa stagione, secondo i giocatori.
FIFPRO World 11, la selezione della migliore squadra dell'ultima stagione (2024/25) votata dai calciatori della più grande unione mondiale di calciatori, è stata annunciata per uomini e donne. Questi sono, come scelto dai compagni di squadra, i migliori giocatori di ogni ruolo, provenienti da una rosa di 26 giocatori che è stata annunciata la scorsa settimana (questa è la lista per gli uomini e la lista per le donne).
Le scelte finali sono state rivelate lunedì, con alcune sorprese e sicuramente molte polemiche a causa di alcune assenze. Eccoli:
FIFPRO 11 maschile
- Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Nuno Mendes (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pedri (Barcellona)
- Lamine Yamal (FC Barcelona)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
FIFPRO 11 femminile
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Ona Batlle (Barcellona)
- Millie Bright (Chelsea)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Leah Williamson (Arsenal)
- Aitana Bonmatí (Barcellona)
- Alexia Putellas (Barcellona)
- Ghizlane Chebbak (Al Hilal
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Alessia Russo (Arsenal)
Sei d'accordo con le scelte degli elettori di FIFPRO 11 2025?