FIFPRO World 11 maschile e femminile 2025: le migliori squadre della stagione 2024/25?

Questi sono stati i migliori giocatori del calcio maschile e femminile della scorsa stagione, secondo i giocatori.

FIFPRO World 11, la selezione della migliore squadra dell'ultima stagione (2024/25) votata dai calciatori della più grande unione mondiale di calciatori, è stata annunciata per uomini e donne. Questi sono, come scelto dai compagni di squadra, i migliori giocatori di ogni ruolo, provenienti da una rosa di 26 giocatori che è stata annunciata la scorsa settimana (questa è la lista per gli uomini e la lista per le donne).

Le scelte finali sono state rivelate lunedì, con alcune sorprese e sicuramente molte polemiche a causa di alcune assenze. Eccoli:

FIFPRO 11 maschile


  • Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)

  • Achraf Hakimi (PSG)

  • Virgil van Dijk (Liverpool)

  • Nuno Mendes (PSG)

  • Vitinha (PSG)

  • Cole Palmer (Chelsea)

  • Jude Bellingham (Real Madrid)

  • Pedri (Barcellona)

  • Lamine Yamal (FC Barcelona)

  • Kylian Mbappé (Real Madrid)

  • Ousmane Dembélé (PSG)

FIFPRO 11 femminile


  • Hannah Hampton (Chelsea)

  • Ona Batlle (Barcellona)

  • Millie Bright (Chelsea)

  • Lucy Bronze (Chelsea)

  • Leah Williamson (Arsenal)

  • Aitana Bonmatí (Barcellona)

  • Alexia Putellas (Barcellona)

  • Ghizlane Chebbak (Al Hilal

  • Barbra Banda (Orlando Pride)

  • Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)

  • Alessia Russo (Arsenal)

Sei d'accordo con le scelte degli elettori di FIFPRO 11 2025?

