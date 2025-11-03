FIFPRO World 11 maschile e femminile 2025: le migliori squadre della stagione 2024/25?

HQ

FIFPRO World 11, la selezione della migliore squadra dell'ultima stagione (2024/25) votata dai calciatori della più grande unione mondiale di calciatori, è stata annunciata per uomini e donne. Questi sono, come scelto dai compagni di squadra, i migliori giocatori di ogni ruolo, provenienti da una rosa di 26 giocatori che è stata annunciata la scorsa settimana (questa è la lista per gli uomini e la lista per le donne).

Le scelte finali sono state rivelate lunedì, con alcune sorprese e sicuramente molte polemiche a causa di alcune assenze. Eccoli:

FIFPRO 11 maschile



Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)



Achraf Hakimi (PSG)



Virgil van Dijk (Liverpool)



Nuno Mendes (PSG)



Vitinha (PSG)



Cole Palmer (Chelsea)



Jude Bellingham (Real Madrid)



Pedri (Barcellona)



Lamine Yamal (FC Barcelona)



Kylian Mbappé (Real Madrid)



Ousmane Dembélé (PSG)



FIFPRO 11 femminile



Hannah Hampton (Chelsea)



Ona Batlle (Barcellona)



Millie Bright (Chelsea)



Lucy Bronze (Chelsea)



Leah Williamson (Arsenal)



Aitana Bonmatí (Barcellona)



Alexia Putellas (Barcellona)



Ghizlane Chebbak (Al Hilal



Barbra Banda (Orlando Pride)



Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)



Alessia Russo (Arsenal)



Sei d'accordo con le scelte degli elettori di FIFPRO 11 2025?