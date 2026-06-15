Figlio della principessa ereditaria norvegese giudicata colpevole di due capi d'accusa di stupro

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Il Tribunale Distrettuale di Oslo è giunto alla conclusione che Marius Borg Høiby, il figlio ventinovenne della principessa ereditaria Mette-Marit, sia colpevole di due capi d'accusa di stupro, comportamento abusivo e sconsiderato, e anche di abuso su una ex fidanzata.

La decisione è stata presa da tre giudici che hanno stabilito che Høiby non era colpevole di altri due capi d'accusa di stupro, ma i capi d'accusa per cui è stato giudicato colpevole comporteranno la pena detentiva. Secondo BBC News, il pubblico ministero ha chiesto sette anni e sette mesi di reclusione, con l'imputato che ha chiesto una pena meno dura, con il consenso finale di quattro anni di carcere e un risarcimento economico pagato a ciascuna delle quattro donne coinvolte nel caso (incluse le due di cui è stato dichiarato non colpevole di stupro ma condannato per comportamento abusivo) di 640.000 corone (circa £50.000).

Secondo il rapporto, in ogni situazione Høiby si approfittava di donne che dormivano o erano incapacitate, con Høiby che persino filmava gli incontri. Le donne hanno detto ciascuna alla corte che non avrebbero mai permesso che un simile evento accadesse.

Sebbene la madre di Høiby sia una principessa ereditaria sposata nella famiglia reale, lui non è un membro reale perché aveva quattro anni quando sua madre si sposò. Mette-Marit è anche malata di una forma di fibrosi polmonare, e gli avvocati di Høiby usano la malattia come motivo per cui dovrebbe essere rilasciato dal carcere per prendersi cura della madre in causa del suo declino di salute.