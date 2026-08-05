Figo chiede le dimissioni di Infantino, "il comportamento più basso e ingannevole che abbia mai visto"

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Luís Figo ha chiesto le dimissioni del presidente FIFA Gianni Infantino, affermando che "è troppo tardi per salvare la sua dignità, ma non è troppo tardi per salvare il calcio" e che "dovrebbe andarsene ora", diventando il primo ex calciatore a chiedere apertamente le sue dimissioni, ma certamente non la prima voce critica contro Infantino, dall'esterno e persino dall'interno della FIFA.

Parlando al Daily Mail, il giocatore portoghese, ex giocatore dello Sporting, Inter, Real Madrid e Barcellona, ha detto che Infantino "ha sminuito la carica di Presidente della FIFA che aveva promesso di elevare, ha mentito, ingannato e cercato di inflirre il proprio nido a scapito del gioco che dovrebbe servire.

"Ha perso il sostegno del suo staff senior, dei suoi consiglieri più stretti, della stragrande maggioranza delle persone che dedicano la loro vita a questo sport e persino, a quanto pare, del vincitore del Premio per la Pace FIFA."

Figo ha persino detto che, nonostante tutti i "furfanti" che ha incontrato nei suoi 20 anni da giocatore, Infantino è stato "il comportamento più basso, ingannevole e codarmente egoista che abbia mai visto."

Figo ha definito il piano di privatizzare parzialmente la Coppa del Mondo come uno schema in cui avrebbe finito per guadagnare 30 milioni di dollari all'anno, ma ha nascosto i "rendimenti paralizzanti che il private equity cerca sempre" e che non sorprende sapere "la lista di abusi che ha inflitto alla reputazione del calcio; dalla sospensione e l'annullamento di decisioni disciplinari alla violazione delle regole del gioco durante uno spettacolo all'intervallo, Niente ostacola il piacere ai suoi amici."