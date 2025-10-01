Filippine scosse da un terremoto mortale

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito le Filippine centrali nella tarda serata di martedì, lasciando almeno 69 morti e molti altri feriti. Nelle città settentrionali di Cebu, gli ospedali stanno lottando per far fronte all'afflusso di pazienti, mentre l'acqua e l'elettricità rimangono interrotte. Le autorità hanno dichiarato lo stato di calamità nelle aree duramente colpite, dove gli sfollati attendono urgentemente cibo, acqua potabile e soccorsi di soccorso. Nel frattempo, il presidente Ferdinand Marcos Jr ha promesso aiuti rapidi, con le agenzie nazionali che coordinano le operazioni sul campo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!