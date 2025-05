Fillos do vento: Il regista di A rapa sul futuro del cinema: "Deve evolversi perché il pubblico non è più coinvolto come una volta"

Non è un segreto che il cinema e i film si trovino in un luogo turbolento. Sin dall'inizio della pandemia, i dati al botteghino sono stati l'ombra di quello che erano, in parte a causa delle nuove tendenze di visione da parte del pubblico, come l'ascesa e il boom dei servizi di streaming e anche il tempo ridotto tra le repliche nelle sale e le opzioni on-demand. È chiaro che il cinema deve adattarsi a un diverso tipo di pubblico, e forse uno di questi metodi è quello di abbracciare l'intrattenimento immersivo.

Questo è esattamente ciò che il regista Brais Revalderia ha esplorato per il suo film documentario Fillos do vento: A rapa. Questo film racconta la tradizione spagnola nella regione della Galizia, dove gli abitanti dei villaggi e i cavalli selvaggi si scontrano in un'impresa di forza e memoria. Per esplorare e documentare questo straordinario rituale, Revalderia ha utilizzato una serie di nuove tecniche di ripresa e tecnologie per catturare il momento come mai prima d'ora, offrendo una mappatura di proiezione a 270 gradi, immagini 8K, suono ambisonico, narrazione interattiva e tutto questo per offrire una vera esperienza multisensoriale.

A proposito di Fillos do vento: A rapa, abbiamo parlato con Revalderia al 78th Cannes Film Festival, dove abbiamo parlato con il regista di come l'intrattenimento immersivo potrebbe essere il futuro del cinema e di come sia necessario per l'evoluzione dei cinema.

«Penso che sia molto necessario» cominciò Revalderia. "Alla fine, il cinema tradizionale è fantastico. Abbiamo tutta questa storia sui film fantastici, ma penso che debba evolversi in un certo senso perché il pubblico non si sta coinvolgendo più come in passato. Le sale cinematografiche non stanno andando bene come qualche anno fa.

"Quindi penso che debba evolversi e che dobbiamo trovare altri modi per comunicare. E questo è, per esempio, un ibrido tra un documentario e un'esperienza immersiva alla fine in cui stiamo cercando di trovare un altro modo per raccontare la storia. Penso che sia fantastico che i festival stiano facendo questo, facendo questi passi verso questo e trovando nuovi modi di espressione perché non sappiamo cosa accadrà tra qualche anno, giusto? Qualcuno potrebbe trovare il modo giusto per entrare in contatto con le persone, e poi probabilmente cercheremo tutti di seguirlo".

Puoi vedere l'intervista completa con Revalderia qui sotto, dove parliamo anche delle future idee di realtà virtuale e di come Fillos do vento: A rapa sia un esempio moderno di Don Chisciotte.