Film americano di Akira sepolto dopo 20+ anni di inferno di sviluppo

Il previsto lungometraggio americano basato sull'iconico manga e anime Akira è ufficialmente in fase di stallo dopo più di due decenni in un limbo. La Warner Bros. deteneva i diritti dal 2002, ma il progetto si è ripetutamente bloccato in pre-produzione.

Nel corso degli anni, al film sono stati attaccati sceneggiatori e registi, tra cui Taika Waititi, che nel maggio 2019 avrebbe dovuto dirigere e adattare tutti e sei i volumi del manga. Ma a causa di altri impegni, Akira è stato messo da parte, non da ultimo a favore del tacchino noto come Thor: Love and Thunder. Ottima chiamata lì.

Da allora, si è regolarmente vociferato che il progetto Akira fosse vicino a un nuovo inizio, ma non si sono mai concretizzati annunci ufficiali o concreti. Entro la fine del 2019, la Warner ha deciso di rimuovere silenziosamente il film dalla sua lista di uscite del tutto.

A partire da giugno di quest'anno, i diritti sono scaduti e sono tornati all'editore giapponese Kodansha. Ciò significa che il progetto può ora essere ufficialmente considerato morto e sepolto, almeno nella sua forma precedente. I nuovi giocatori potrebbero ancora avere la possibilità di stringere un accordo con Kodansha e provare a far rivivere Akira ancora una volta.