Film Metal Gear Solid ufficialmente confermato

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A questo punto sembra quasi una leggenda metropolitana. Quella leggendaria trasposizione cinematografica del canto del cigno di Hideo Kojima, che ora è finalmente stata ufficialmente confermata. Metal Gear Solid sta arrivando sul grande schermo.

Secondo nuovi rapporti, il progetto è ora nelle mani di Zach Lipovsky e Adam B. Stein, che in precedenza avevano lavorato insieme (tra le altre cose) a Final Destination Bloodlines. Un chiaro passo avanti per un progetto che è rimasto in sospeso per molti anni.

Dopotutto, tra tutte le saghe di videogiochi in circolazione, sicuramente Metal Gear è quello che merita davvero di essere trasformato in un film. Il mondo di Kojima fatto di personaggi colorati, intrighi politici, banalità filosofiche e monologhi epici.

In una dichiarazione, Lipovsky e Stein hanno dichiarato:

"Metal Gear Solid è stato niente meno che un capolavoro cinematografico rivoluzionario che ha rivoluzionato per sempre i videogiochi. Siamo entusiasti e onorati di dare vita ai personaggi iconici di Hideo Kojima e al suo mondo indimenticabile."

Oscar Isaac è stato scelto per interpretare Snake sei anni fa, quando Jordan Vogt-Roberts guidava il progetto, ma con questo nuovo duo al timone, non è chiaro quanto dei vecchi piani rimanga ancora. Quindi ora speriamo che questo inizi davvero ad andare avanti e si trasformi in qualcosa di davvero buono.

Chi vorresti vedere nel ruolo di Snake?