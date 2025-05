HQ

Anche se sono stato un sostenitore piuttosto accanito della serie televisiva di Apple TV+, sono sempre stato meno ottimista riguardo ai suoi lungometraggi. Non che progetti come The Instigators, Wolfs o The Gorge siano stati brutti film, piuttosto semplicemente che non sono all'altezza dell'eccellenza che vediamo altrove dalla piattaforma di streaming. È per questo che mi ritrovo ad affrontare Fountain of Youth con aspettative più riservate, anche se questo film ha diversi elementi fondamentali che urlano che potrebbe essere qualcosa di speciale.

Quali sono questi "mattoni" che ti starai chiedendo? Beh, è un film diretto dal tipicamente divertente Guy Ritchie, interpretato da un cast composto da John Krasinski e Natalie Portman, e caratterizzato da un design che ricorda il tipo di premesse di azione-avventura che tutti conosciamo e amiamo, che si tratti di Indiana Jones, The Mummy, o anche di serie di videogiochi come Uncharted. Fountain of Youth è un film che fin dall'inizio sembra una corsa meravigliosa e selvaggia, ma raggiunge quelle vette in pratica?

HQ

La risposta è sia sì che no. Fountain of Youth sta cercando di conquistare lo spazio di azione e avventura che non è stato davvero riempito da anni. Mentre Indy zoppica verso il ritiro e i riavvii falliti di The Mummy o gli adattamenti mancanti di Uncharted non riescono a impressionare veramente, ci manca una storia del tipo National Treasure in cui divertirci da molto tempo. Fountain of Youth soddisfa molte esigenze in questo senso. Si tratta di una storia che attraversa un continente e un bioma che presenta fantastici set ed eventi, che si tratti di eleganti musei svizzeri, affollati mercati thailandesi, inseguimenti in auto attraverso Londra o trekking nel deserto egiziano. Ha tutti i tratti distintivi fondamentali che rendono un'azione e un'avventura divertente. Ci sono protagonisti spiritosi ed eleganti, eroi di supporto intelligenti, personaggi secondari contrastanti ed eleganti, cattivi contorti e ingannevoli, il tutto seguendo una storia che fonde antichi misteri, tradizioni storiche estese e soprannaturale. Il punto è che non c'è dubbio su ciò che Fountain of Youth è o vuole essere, e in verità, per la maggior parte gestisce tutte queste idee e piani in modo efficace, offrendo un coinvolgente gioco globale che riempie un vuoto che è rimasto spalancato per anni. Ma ha anche i suoi problemi.

Annuncio pubblicitario:

Probabilmente non c'è bisogno di spiegare la trama qui, dato che il titolo afferma sostanzialmente qual è l'obiettivo. In sostanza, il Luke di Krasinski e la Charlotte di Portman, un duo di fratello e sorella, hanno la loro relazione riaccesa mentre volano in giro per il mondo per localizzare il famoso e mitologico Fountain of Youth. Per trovare questo tesoro perduto, Luke ha sfruttato le risorse dell'ex squadra di suo padre, composta da Deb (Carmen Ejogo) e Patrick (Laz Alonso), il tutto mentre i loro sforzi sono finanziati da Domhnall Gleeson, che qui interpreta un miliardario alla disperata ricerca della fontana nel tentativo di curare il suo cancro al fegato. Ma mentre tutto questo è buono e ha senso nella scrittura, il film in realtà fa un lavoro piuttosto miserabile nel legare insieme tutte queste informazioni preliminari verso l'inizio del film, servendo alla fine un primo atto in cui a volte ti chiedi se ti sei perso 30 minuti della storia e della narrazione o se in realtà è stato un sequel che ha gestito tutta questa configurazione in anticipo in uno sforzo originale. Certo, le scene e l'azione appariscente a tema Ritchie compensano un po' questo smarrimento, ma può sembrare un po' offensivo che lo scrittore James Vanderbilt non sia riuscito a trovare un modo più naturale per impostare la scena, se vuoi.

Ma ehi, se riesci a guardare oltre questo errore narrativo, allora Fountain of Youth si distingue come un film d'azione e avventura davvero divertente con un sacco di carisma, brivido ed emozione. È semplicemente divertente da vivere, il che per un film di questo tipo è il meglio che si possa sperare oggi, specialmente durante il suo secondo atto in cui veniamo portati in un'avventura creativa sul Lusitania sommerso prima di decollare per l'Europa. Ancora una volta, Ritchie sa come coinvolgere gli spettatori con una trama e una struttura delle scene accattivanti, che si estende anche nel terzo atto che porta la banda inevitabilmente (come sembra sempre per i film d'azione e avventura) alle Piramidi di Giza. Questo è comunque ancora una volta il punto in cui la narrazione inciampa e inciampa, soprattutto perché per la maggior parte della durata del film prefigura spietatamente e senza alcun approccio abile esattamente ciò che accade alla sua conclusione. Quindi, anche se non vi spoilererò qui, lasciatemi dire che il tradimento previsto non sorprende mai o impressiona mai. Questo porta anche il film a finire con un po' di piagnucolio e non con il botto, sfortunatamente, il che è ancora una volta un po' una tendenza in corso per Fountain of Youth in quanto non utilizza particolarmente bene alcuni dei suoi nomi più grandi, in particolare Stanley Tucci ed Eiza Gonzalez, con quest'ultimo che è particolarmente piatto in questo film.

Annuncio pubblicitario:

Non c'è dubbio che Fountain of Youth avrebbe potuto fare con un secondo paio di occhi sulla sua sceneggiatura e sulla sua storia, affinando gli spigoli e creando una narrazione più snella e fluida. Inoltre, la mancanza di un cattivo chiaro e di spicco fin dall'inizio - qualcosa come i nazisti di Indiana Jones - rende un po' più difficile entrare in contatto con il cast e le loro ragioni per intraprendere questa grande avventura. Ma a parte questi punti, Fountain of Youth mi è sembrato semplicemente un gioco d'azione e avventura divertente e divertente. Non è perfetto in alcun modo e ha i suoi difetti, tuttavia per un film di due ore sarà sufficiente per tenerti al tuo posto e continuare a sperare che più società di produzione concentrino i loro sforzi su questo tipo di giostre da brivido di azione e avventura immediatamente adorabili.