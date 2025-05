Final Destination: Bloodlines

HQ

Vaffanculo, morte! Final Destination è tornato e sarebbe ingiusto chiamarlo in modo diverso da una ripetizione di una ripetizione, che era una ripetizione di una ripetizione già ripetitiva... Ma non importa. Piuttosto, trovo rassicurante che ci siano sequel di film che sanno cosa sono, sanno cosa serve per avere successo, sanno cosa vuole il pubblico e si rifiutano di cambiare un concetto vincente. Nulla è "definitivo" perché c'è sempre dell'altro in arrivo e in questo caso la testardaggine della morte è divertente come lo era nei primi due film.

La storia è impostata più o meno esattamente nello stesso modo di sempre. Una donna anticipa la morte di massa, avverte molte persone, si mette in salvo e sfugge a un biglietto di sola andata per l'aldilà. Tuttavia, la morte non si arrende così facilmente e dopo un grande salto temporale dai felici anni '50 ad oggi, è chiaro che la volontà di morte è tornata a distruggere l'intera stirpe dell'ormai anziana signora. Tutto morirà, tutti moriranno, e ci vuole astuzia e grande cautela per sopravvivere.

C'è una lezione da imparare qui ed è che i piercing sono un'idea terribile.

Stefani (Kaitlyn Santa Juana) torna a casa dalla sua famiglia per avvertirli che la morte sta arrivando per ognuno di loro, ed è allora che le morti iniziano a svelarsi, nel buon vecchio ordine Final Destination. Gran parte del fascino di questa serie di film, se me lo chiedete, è il diverso modo in cui le persone muoiono e Bloodlines è un successo in questo senso. A parte l'iconica sequenza del camion del legname di Final Destination 2 (incomparabilmente buona), penso che Bloodlines contenga alcune delle morti più bizzarre e quindi divertenti, incluso quando una bimbo viene schiacciata a morte in un camion della spazzatura mentre la telecamera rimane sul suo teschio ingrandito, il che mi ha fatto ridere a crepapelle, come uno psicopatico in piena regola.

La recitazione non è certo la parte migliore di questi film, ma non ho davvero molto di cui lamentarmi qui. I personaggi sono cliché sottilissimi, o vere e proprie caricature di persone reali, ma ovviamente è fatto apposta e con un luccichio in entrambi gli occhi, e il dialogo è sciocco come dovrebbe essere, come è sempre stato - e si spera che rimanga. Bloodlines non è esattamente un capolavoro, ma è un film con abbastanza consapevolezza di sé e umorismo che non si può fare a meno di dargli una valutazione "buona".