Mission: Impossible - The Final Reckoning

A mio parere, il franchise di Mission: Impossible è una delle serie di film d'azione più forti in corso, e se si tolgono alcuni ritardatari dal quadro generale, si può allungarlo a "sempre" senza difficoltà. Così buono è Ghost Protocol, Rogue Nation, Fallout e il recente Dead Reckoning.

I film, ancora una volta soprattutto sotto la regia di Christopher McQuarrie, tendono a giocare con la struttura degli atti, con la composizione delle scene e con gli archetipi classici per creare sequenze che quasi grondano di intensità. L'incontro al Burj Khalifa in Ghost Protocol che culmina in un inseguimento in auto in una tempesta di sabbia, l'epico tuffo in Rogue Nation che ti tiene con il fiato sospeso per tutto il tempo, e la scena dell'aeroporto in Dead Reckoning che era quasi un quarto dell'intero film - è inventiva, è intensa e, Forse più di tutto, è divertente, così infinitamente divertente.

Il marketing ci ha portato a credere che l'Mission: Impossible ultimo film sia una sorta di culmine della storia iniziata tanto tempo fa, un finale, e mentre questo ovviamente mette più pressione sulle spalle di Cruise e compagnia, forse la maggior parte della pressione proviene dai dirigenti dello studio dietro le quinte, che hanno visto i numeri sorprendentemente bassi al botteghino del precedenteDead Reckoning prodotto e ora si stanno chiedendo se questo sia piuttosto Le serie d'azione costose, espansive e travolgenti possono mettere i mostrui sui sedili, come si suol dire.

Sì, il palcoscenico è pronto e, per fortuna, The Final Reckoning soddisfa ancora una volta il mantra centrale che ci aspettiamo da Mission: Impossible, vale a dire scene ampie e ampie, solide performance attoriali a tutto tondo e un senso di talento che semplicemente non si vede altrove nel moderno panorama hollywoodiano. Non è tutto divertimento e giochi, e nel frenetico tentativo di "alzare la posta in gioco" nel senso classico dell'azione tradizionale, il film perde un po' della sua giocosa perplessità, sostituita da un po' troppo melodramma.

Tom Cruise è al centro, è sempre stato così, e non mi dà affatto fastidio. Ancora una volta offre una performance solida come una roccia, riconoscibile, fisicamente impegnativa ed emotivamente risonante nei panni di Ethan Hunt, che è infinitamente simpatico in tutto. È anche affiancato da un eccellente gruppo di vecchi favoriti come Simon Pegg nei panni di Benji e Ving Rhames nei panni di Luther, e anche Hayley Atwell è brava nei panni di Grace. Abbiamo perso alcuni compagni lungo la strada, forse in particolare Ilsa Faust interpretata dalla sempre solida Rebecca Ferguson, ma oltre a questo, questo è un grande dramma di personaggi consegnato da attori che capiscono l'essenza del loro personaggio e ciò che loMission: Impossible compone.

Tuttavia, è anche negli scambi individuali che il film perde un po' della sua sottigliezza, a volte persa in oceani di pomposo melodramma. Non è che i film precedenti fossero vere e proprie commedie, per niente, ma qui sembra che sia stato portato a 11, e si scontra con l'attenzione altrimenti piuttosto insistente della serie nel combinare argomenti pesanti con una rapidità che non è realmente presente qui.

E poi c'è questa cosa di un'intelligenza artificiale malevola chiamata "l'entità" che prende gradualmente il controllo delle scorte nucleari del mondo: inizia rapidamente a puzzare di sequenze di dialogo degli anni '90 sull'hacking che suonano come un nonno che mette insieme la sceneggiatura leggendo della RAM in un'enciclopedia. Non è che la struttura della trama sia incredibile, ma il modo in cui parlano di sicurezza informatica, di hacking - è reso così accessibile che rasenta il leggermente comico, e questo Entity non è esattamente spaventoso, dato che se ne parla costantemente "di" ma non se ne parla davvero. Viene indicato come un personaggio, ma non riesce mai a diventare se stesso.

Detto questo, The Final Reckoning offre tutto lo sfarzo e le circostanze che ci si aspetterebbe, comprese alcune scene piuttosto sorprendenti nella seconda metà del film, ancora una volta fornite da effetti pratici che senza dubbio garantiranno che il film invecchi con grazia. No, il film non è così audace come Dead Reckoning, che sono fondamentalmente solo tre scene di 45 minuti che si intensificano e si intensificano costantemente, ma c'è molto da divertirsi qui e sembra fantastico sul grande schermo.

È un peccato, tutto sommato, che Mission: Impossible concluda quest'epoca con quello che può essere descritto solo come il film più debole degli ultimi capitoli, ma ciò non significa che il film sia brutto, anzi. Questo è un blockbuster estivo per i secoli e, sebbene non sia così magistrale come molti dei suoi predecessori, Cruise e McQuarrie dimostrano ancora una volta di sapere come mettere insieme un banger d'azione.