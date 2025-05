HQ

Di tutti i remake Disney live-action, si potrebbe dire che Lilo & Stitch è uno dei più inutili. Il film originale è ancora relativamente recente e il personaggio rimane estremamente popolare nelle vendite di merchandising. Eppure, dopo aver visto il nuovo film, diretto da Dean Fleischer Camp, sono convinto che questo sarà uno dei remake di maggior successo commerciale. In effetti, direi che questo aiuterà a cambiare la percezione negativa che questo tipo di remake live-action hanno nel pubblico. Non perché sia fantastico, perché non lo è, ma è abbastanza buono, aggiungendo la giusta quantità di cose nuove per giustificare la sua esistenza pur essendo molto fedele al film che tutti amano in modo che non sembri "irrispettoso", come molte persone sostengono che quei film siano.

Non che i più piccoli se ne preoccupino molto, vogliono solo vedere l'adorabile ma estremamente cattivo Stitch essere dispettoso e causare scompiglio, a volte decisamente pericoloso, ovunque vada. Il nuovo film offre ancora di più di quel tipo di umorismo, ma aggiunge anche più contenuti da apprezzare per il pubblico più anziano (molti giovani adulti attuali sono cresciuti con Lilo & Stitch quando era fresco e nuovo), che entreranno maggiormente in empatia con Nani e le sue lotte finanziarie ed emotive che si prendono cura di Lilo da sola. È davvero un buon equilibrio tra il cuore e la commedia slapstick.

Aiuta anche il fatto che il film sembri "abbastanza buono", il che significa che non sembra che sia stato girato su uno schermo verde pieno di creature CGI inquietanti e luci irrealistiche. Come è obbligatorio con questi progetti live-action, Stitch è ora una creatura pelosa-fotorealistica, ma identica nella forma all'alieno che tutti conosciamo e amiamo. È una lezione appresa da Sonic, e non c'è nulla di cui lamentarsi anche se alcuni adulti hanno detto che non gli piace il nuovo Stitch, ma i bambini lo adoreranno nello stesso modo in cui tutti noi abbiamo fatto con il disegno 2D originale.

Tutti gli altri personaggi non umani ottengono nuove riprogettazioni realistiche, ma con alcune modifiche importanti per quanto riguarda Pleakley e Jumba, doppiati da Billy Magnussen e Zach Galifianakis, che appaiono anche in forma umana, forse per ridurre il budget e contare su qualche volto più familiare nel cast umano. L'ancora sconosciuta Sydney Elizebeth Agudong (che ha ricevuto un contraccolpo per essere troppo bianca rispetto al design originale) ottiene il ruolo di Nani, e fa un ottimo lavoro ma non memorabile, mentre Maia Kealoha fa un affascinante debutto cinematografico come Lilo. Tia Carrere, la voce originale di Nani, interpreta un nuovo personaggio, con Courtney B. Vance che interpreta Cobra Bubbles. Anche Chris Sanders, il regista originale, torna a doppiare Stitch, nonostante abbia lavorato a lungo per il competente, DreamWorks (ha diretto How to Train your Dragon e recentemente The Wild Robot ).

Avendo visto entrambi i film uno dopo l'altro, trovo che questa nuova versione di Lilo & Stitch sia un film superiore all'originale, ma non al punto di sostituirlo. La storia è la stessa battuta per battuta, ma la nuova versione aggiunge un po' più di profondità a Nani, dandole un nuovo background e mettendola al centro emotivo del film, anche se si sente ancora un po' sottosviluppata. Tende a sottolineare un po' troppo ovviamente (o letteralmente ad alta voce) alcuni dei punti della trama e delle motivazioni dei personaggi che sono impliciti o accennati in modo ambiguo nel film originale, come se non si fidassero del pubblico (forse dei bambini piccoli) per capire. Non impantana il film o qualcosa del genere, e per la maggior parte ogni piccola modifica qua e là nella sceneggiatura è benvenuta, anche se non aggiunge troppo di nuovo.

Non ci sono molti cambiamenti se non per il finale, che, forse per la delusione dei fan, si è liberato di Gantu, il gigantesco squale-cosa. Pertanto, l'intera scena finale dell'inseguimento è stata rifatta e notevolmente ridotta nella portata. Anche se potrebbe essere per motivi di budget (il film è costato 100 milioni di dollari, che è meno della metà di The Little Mermaid, Aladdin, Mufasa o Snow White ), trovo che sia uno dei cambiamenti migliori. Elimina alcune ridondanze, rende Lilo e Nani più proattivi e aggiunge un climax emotivo più simbolico e lacrimoso che potrebbe coglierti alla sprovvista.

Se siete delusi dal fatto che il film non espanda davvero la mitologia di Stitch e che gli alieni assumano un ruolo ancora più piccolo di prima, non dovreste preoccuparvi. Questo film molto probabilmente diventerà un enorme successo, quindi quasi sicuramente accadrà un sequel, e con tre sequel direct-to-video e una serie di 65 episodi (che puoi guardare su Disney+) da cui prendere in prestito elementi, ci sarà molto di più Lilo & Stitch in futuro. In effetti, ha già delle divertenti uova di Pasqua per i fan...

Lilo & Stitch non è strabiliante o qualcosa del genere, e come remake è un po' innocuo e sicuro, il che è comprensibile ma forse un po' deludente, dato che l'originale è stato elogiato a causa di quanto fosse dirompente con il canone Disney tradizionale e l'umorismo più infantile. Tuttavia, non lo rende meno divertente e affascinante, e sembra comunque rinfrescante di per sé, come una vacanza hawaiana dal tropo della principessa stanca/fantasia/animali parlanti nei film Disney, inoltre mentre non stordirà gli adulti, piacerà alla maggior parte di loro, mentre i bambini lo adoreranno assolutamente. Un vero vincitore per la Disney, finalmente.