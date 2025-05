HQ

Non c'è dubbio che il film d'esordio di Isaiah Saxon sia una gioia per gli occhi. The Legend of Ochi trasuda un'estetica che ricorda gli anni '80 e film come E.T. e The Dark Crystal, non da ultimo grazie ai suoi spettacolari effetti pratici e a un'estetica distintiva che dà innegabilmente vita al suo mondo. L'isola immaginaria di Carpathia in cui si svolge il film è decisamente ipnotica, ma come tutti sappiamo, un bell'esterno è lontano da tutto, e per quanto incantevole possa essere la sua superficie, la storia e i personaggi superficiali purtroppo lasciano molto a desiderare.

In The Legend of Ochi, seguiamo l'adolescente Yuri che va contro suo padre, interpretato qui da Willem Dafoe, mentre intraprende un viaggio verso l'ignoto per riunire un animale ferito con la sua famiglia. Una piccola cosa pelosa che, come Gizmo o Grogu, è la più grande risorsa del film, una creatura criminalmente carina che è ovviamente progettata per catturare principalmente il pubblico più giovane.

Non c'è una vera trama o struttura qui, poiché la maggior parte del film è raccontata come se fosse un sogno ricordato a metà. Forse è una fortuna che il mondo attraverso il quale si svolge il viaggio sia molto più interessante, pieno di mistero organico che a volte è decisamente ipnotico. Gli ambienti respirano e vivono, gli alberi sussurrano i loro segreti, e quando gli occhi di Ochi brillano al crepuscolo, è difficile non rabbrividire.

Evan Prosofsky, che ha lavorato anche a The Lighthouse, immerge il film nella fredda luce del giorno e nelle ombre profonde, mentre Saxon, con il suo background nella produzione di video musicali, mostra le sue abilità. Ochi ha davvero uno stile visivo incredibilmente forte, con i Carpazi in Romania che ovviamente fanno gran parte del lavoro, ma anche l'uso dei classici matte painting contribuisce molto all'impressione, che a volte può essere paragonata a un dipinto di Frazetta che è stato lasciato fuori sotto la pioggia un po' troppo a lungo.

Ma come accennato in precedenza, non importa quanto sia visivamente incantevole il film quando la storia è così irrimediabilmente prevedibile e i personaggi sottosviluppati. Non c'è nulla che non sia già stato raccontato da altri registi più competenti e il viaggio nella natura selvaggia sembra molto familiare e manca di qualsiasi tipo di profondità. C'è semplicemente molto poco da coinvolgere, e sebbene Helena Zengel offra una solida interpretazione nei panni di Yuri, i dialoghi scarsi non sono sufficienti.

Anche l'altrimenti brillante Dafoe si sente sprecato qui. Il suo ruolo di severo padre di Yuri è unidimensionale ed è molto chiaro che Saxon vuole concentrare il più possibile il film su Ochi e il suo rapporto con Yuri, con pochissimo spazio per qualsiasi altra cosa. Alla fine questo lo fa sembrare una storia un po' a metà. Anche se The Legend of Ochi è un completo knock out quando si tratta del mondo e degli effetti utilizzati per portarlo in vita, questo non è sufficiente per soddisfare. La nostalgia sembra un po' a buon mercato e la storia non riesce a raggiungere il suo pieno potenziale.

Per coloro che apprezzano gli effetti pratici e un'estetica unica, vale la pena dare una possibilità a The Legend of Ochi. Tuttavia, molto probabilmente andrà bene con il pubblico più giovane e, con una durata di 96 minuti, è tutto finito in tempi relativamente brevi. Ma se anche tu, come il sottoscritto, cerchi un'esperienza narrativa un po' più profonda, purtroppo rimarrai un po' deluso.