Fear Street: Prom Queen

Essendo un grande fan della precedente trilogia Fear Street, che mescolava dramma adolescenziale, nostalgia degli anni '90 e un tema inaspettatamente profondo, avevo grandi aspettative per questo sequel indipendente. Sfortunatamente, non ha portato né eccitazione, originalità, né peso emotivo. Invece, quello che ho ottenuto è stata un'esperienza cinematografica superficiale, prevedibile e a volte fastidiosamente generica che è mediocre nella migliore delle ipotesi. È un peccato, perché il potenziale c'era.

I brutali omicidi sembrano buoni ma non possono mai compensare i difetti del film. // Netflix

Ambientato alla fine degli anni '80, il film parla di Lori Granger. È una studentessa delle superiori emarginata che, nel tentativo di riabilitare il suo nome di famiglia offuscato e prendere il controllo del proprio futuro, decide di candidarsi come reginetta del ballo. Ma quello che dovrebbe essere un classico viaggio di formazione si trasforma rapidamente in uno slasher quando gli altri candidati al ballo iniziano a essere uccisi, uno per uno. L'allestimento avrebbe potuto essere un efficace mix di dramma adolescenziale e mistero di omicidio, ma l'esecuzione cade nel vuoto. Fatta eccezione per gli omicidi brutali e ben eseguiti...

Il problema più grande con Prom Queen è la sua totale mancanza di identità. Cerca di essere retro-slasher, satira adolescenziale, mistero di omicidio, tutto allo stesso tempo, ma non ci riesce completamente. Le ambientazioni e la musica influenzate dagli anni '80 sono ben rese in superficie, ma per lo più sembra un guscio vuoto, come una versione con filtro TikTok del decennio piuttosto che qualcosa di autentico. E mentre film come "Fear Street: 1994 " e "Fear Street: 1978 hanno utilizzato il loro zeitgeist per costruire un forte senso del luogo e del contesto sociale, Prom Queen sembra più che altro che si stia semplicemente vestendo. Anche se è bello avere un po' di Eurythmics e Roxette, sfortunatamente l'atmosfera degli anni '80 è troppo economica per convincermi.

Anche i personaggi sono un grande svantaggio. Lori dovrebbe essere una protagonista complessa e incompresa, ma nonostante un coraggioso tentativo da parte dell'attrice protagonista di renderla simpatica, rimane per lo più una caricatura. I suoi dialoghi sono artificiosi e le manca un chiaro arco di sviluppo. Ancora peggio è il resto del cast, dove la rivale Tiffany in particolare è piatta, stereotipata e senza sfumature. I personaggi adulti (interpretati da Chris Klein e Lili Taylor, tra gli altri) sono così esagerati che rasentano la parodia ed è più spaventoso degli omicidi stessi. È come se la sceneggiatura non si fidasse del pubblico per capire la sottigliezza, quindi tutto deve essere capitalizzato.

Il personaggio principale è insolitamente piatto per Fear Street. // Netflix

Senza svelare il colpo di scena del film, sembra che gli sceneggiatori abbiano preso scorciatoie invece di costruire una trama credibile. Il motivo per cui questi omicidi avvengono al tanto atteso ballo e non altrove non è solo debole, ma è anche scarsamente integrato nel resto della storia. Nulla nei primi due terzi del film punta verso questa rivelazione in modo significativo, e invece di dare allo spettatore un momento "aha", per lo più suscita un'alzata di spalle.

Inoltre, il ritmo del film è irregolare. La prima metà del film è lenta e piena di scene estenuanti di personaggi che discutono su questioni superficiali, e quando l'orrore inizia a farsi sentire, sembra troppo tardi. È un'azione slasher senza anima, come se qualcuno avesse spuntato una lista di controllo piuttosto che cercare di creare qualcosa di memorabile. Il film non sembra mai pericoloso, mai eccitante, solo meccanico. Un altro aspetto che qui manca davvero, soprattutto rispetto ai film precedenti, è il nucleo emotivo. La trilogia originaleFear Street è riuscita a sorprendere affrontando effettivamente i temi dell'emarginazione, dell'oppressione e delle differenze di classe, senza sentirsi forzata. Prom Queen manca completamente di questo.

L'assassino non si sente mai sinistro o originale. // Netflix

Matt Palmer, che ha diretto il film, ha precedentemente realizzato il potente thriller Calibre, dove ha dimostrato di poter costruire tensione psicologica e complessità morale. Qui, però, sembra aver smarrito la strada, forse nel tentativo di fare qualcosa di più leggero e commerciale. Il risultato è un film che sembra più un pilota per una serie Netflix debole che un lungometraggio autonomo in un franchise popolare.

Ultimo ma non meno importante, sembra che stia lottando per trovare il suo posto nel più ampio Fear Street universo. Mentre c'è una breve scena dopo i titoli di coda che sembra suggerire una connessione con la maledizione soprannaturale che ha sostenuto la trilogia originale, è un filo debole e mal concepito. Più che suscitare curiosità per il futuro, sembra più un goffo tentativo di tenere insieme qualcosa che è già caduto a pezzi.