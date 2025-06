Mountainhead

HQ

Cosa accadrebbe se Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Page e Tim Cook si riunissero in una capanna da 20 milioni di dollari in cima a una montagna innevata per un tranquillo e rilassante weekend tra ragazzi, lontano dallo stress della vita quotidiana e dalle sfide dell'industria tecnologica? Naturalmente si direbbero alcune cose intelligenti, si potrebbero covare idee geniali, ma c'è una parte significativa di me che non crede che Musk, Page e Cook non cercherebbero di uccidere il fondatore diFacebook chiudendolo in una sauna e versando benzina attraverso la fessura della porta.

Jason Schwartzman offre una brillante performance nei panni dell'eccentrico miliardario delle app Soup.

Tuttavia, questo è esattamente ciò che accade nella commedia loquace del creatore di Succession Jesse Armstrong su quattro magnati della tecnologia che si ritrovano dopo diversi anni di lontananza, riunendosi in una tenuta di lusso per un fine settimana per godersi buona compagnia e buon cibo. Il giorno prima della partenza, però, il più ricco dei quattro lancia un nuovo algoritmo basato sull'intelligenza artificiale che abilita i deep fake più avanzati al mondo, che sostanzialmente incendia il mondo intero. Le fake news su attentati, attacchi terroristici, colpi di stato e omicidi politici si diffondono a macchia d'olio mentre i quattro uomini si sistemano davanti al fuoco per bere una cioccolata calda, e in mezzo a tutto questo, tutti stanno ora cercando di navigare nella tempesta di che il loro amico d'infanzia ha scatenato, con il panico che si alterna alla proattività, che porta alla disperazione, che porta alla completa follia.

Succession è buono. Da parte mia, però, due stagioni sono state sufficienti, perché mi sono semplicemente stancato della trama criminalmente monotona, in cui un padre miliardario amareggiato cerca di trovare una via d'uscita in un mondo imprenditoriale difficile, mentre i suoi figli si credono tutti indispensabili per l'azienda di famiglia e quindi sopravvalutano costantemente la propria importanza, dopo di che il loro scontroso, Bitter Father abbatte i loro sogni e i loro tentativi di acquisizione ostile, più e più volte. Sfortunatamente, Mountainhead cade nella stessa trappola, anche se differisce tematicamente da Succession. Qui, si tratta più di quattro uomini con abbastanza potere geopolitico e globalista da bruciare il mondo, e che sono abbastanza arroganti da farlo. È una feroce satira sul clima tecnologico di oggi, in cui una manciata di anziani (tra cui Page, Cook, Musk e Zuckerberg) controllano gran parte del mondo con i loro servizi e app, e Armstrong difficilmente si trattiene quando le cose sfuggono di mano.

Carell è la voce della ragione nel gruppo, l'esperto di investimenti che sa tutto, ha visto tutto e ha attraversato tutto.

Mi piace molto il modo in cui Armstrong scrive i dialoghi. La sua capacità di rendere la diarrea verbale frenetica naturale e, soprattutto, dinamica, ricorda Aaron Sorkin e, proprio come in The Newsroom o The Social Network, è divertente vedere come un piccolo e ristretto gruppo di attori caratteristi arguti e abili usino i dialoghi come guantoni da boxe, impegnandosi in uno sparring verbale per tutte le due ore che dura questo film. Mountainhead si allunga un po', però. Proprio come in Succession, Armstrong ha problemi a "uccidere i suoi cari", e due ore avrebbero potuto essere meglio di 90 minuti. Detto questo, questa è una satira eccentrica e contorta con dialoghi riusciti e una buona recitazione che sono più che felice di consigliare.