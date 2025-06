John Wick: Ballerina

HQ

Il franchise diJohn Wick, in particolare i suoi sequel, si sono sempre caratterizzati per relegare la trama a un terzo livello di importanza, dietro le coreografie e le acrobazie di combattimento e anche dietro l 'atmosfera o quello che si potrebbe descrivere come "stile": essere il più inventivo possibile con lo sviluppo delle scene di combattimento, filmarli in un modo che fa sembrare l'ultra-violenza un po' bella, quasi come... un balletto.

Con il passare dei sequel,John Wick Chapter 4 arrivarono all'estremo che la storia e i dialoghi furono ridotti al minimo indispensabile, e non importava che gli espedienti della trama e le motivazioni dei personaggi fossero quasi senza senso, purché incollassero insieme lunghe e moooolto scene d'azione, che erano letteralmente senza sosta. Ma dovevano iniziare con qualcosa: una presentazione del personaggio che ti facesse davvero connettere, entrare in empatia e innamorarti davvero del personaggio. IlJohn Wick primo film è stato un capolavoro in questo senso: iniziare con qualcosa di semplice come una ricerca di vendetta per un cane che è diventato improvvisamente parte di un universo molto più grande e misterioso, con una notevole quantità di auto-parodia e umorismo assurdo.

Ballerina, il primo vero e proprio spin-off di John Wick, deve offrire da entrambe le parti: offrire uno spettacolo d'azione in linea con la follia che ci aspettiamo con i sequel di John Wick, oltre a presentare un nuovo protagonista che è avvincente come Wick, essendo qualcosa di più di una semplice versione femminile di lui.

Annuncio pubblicitario:

È con piacere che posso confermare che il film ha azzeccato la prima parte (questo è un enorme festival d'azione con alcune incredibili scene di combattimento ), e questa è stata davvero la parte più importante, perché dopo tutto questo fa parte della serie John Wick. L'altra parte, tutto ciò che riguarda i personaggi e la sceneggiatura... è per lo più giusto, anche se ci sono alcuni problemi che fanno sembrare il film più generico e troppo serio.

HQ

A cominciare, se non dagli aspetti cattivi, non certo quelli più emozionanti del film, il personaggio di Ana de Armas, Eve, non è particolarmente interessante: ha una storia di origine cliché, è alimentata dal tipico desiderio di vendetta, ma manca il tocco umano che aveva lo Stoppino di Keanu Reeves. Anche se lungi dall'essere qualcuno che chiameresti "carismatico" in senso tradizionale, ho trovato più facile entrare in contatto con Wick, forse perché evitava la maggior parte degli stereotipi degli eroi d'azione: era semplicemente un ragazzo normale che voleva solo rilassarsi, e poi all'improvviso scopri che è un assassino incredibilmente abile che lavora per un mondo criminale sotterraneo altrettanto impossibile.

L'assurdità dell'intera premessa e il modo in cui la costruzione del mondo diventa molto più grande di quanto chiunque possa immaginare è ciò che ha reso quei film così interessanti al di là del puro piacere visivo dei combattimenti. Ora, dopo quattro film e una serie TV che ne hanno rivelato i segreti, è inutile pensare di poter suscitare quella sorpresa iniziale, un senso quasi di meraviglia mentre la vera scala del mondo criminale si dispiega nei sequel. Non dimenticherò mai come si è concluso John Wick Chapter 2 e ho suggerito che praticamente ogni persona a New York City era un assassino che cercava di dare la caccia Wick, ma solo dopo la mezzanotte: era così ridicolo che è stato allora che ho capito quanto fosse speciale questa serie.

Annuncio pubblicitario:

Ballerina ricrea alcuni momenti del genere (con un intero villaggio), ma il tono è molto più serio e l'introduzione del personaggio è un po' troppo lunga (e sembra troppo simile esteticamente a Marvel Black Widow ). Con la grande quantità di riprese, non sarei sorpreso se la maggior parte andasse alla seconda metà del film, per farlo sembrare piùJohn Wick un film in termini di scala assurda e caos insensato, senza bisogno di lunghi flashback o esposizione dei personaggi che uccidono parte della sua "magia".

È comunque interessante osservare una nuova parte dell'universoJohn Wick (che include piccoli ruoli per Ian McShane, Lance Reddick e Keanu Reeve s). E mentre il personaggio di Ana de Armas non è il protagonista più interessante, è completamente impegnata nel lato fisico del lavoro, e questa è davvero l'attrazione principale per qualsiasi film di saga John Wick.

Le scene d'azione sono abbondanti, quasi innumerevoli, probabilmente più di quanto ci si aspetterebbe se si dovesse confrontarle con John Wick 1, che sembra relativamente mansueto in confronto (anche se non così tante come John Wick 4, per fortuna perché non è stato necessario andare oltre le due ore, figuriamoci tre). Come per le parti migliori della saga, ci sono molti momenti di "Non posso credere che l'abbiano fatto!", serie di scene di combattimento che non vanno da nessuna parte narrativamente ma sono semplicemente belle da guardare, un sacco di "oof" e "aagh" mentre Ana de Armas usa di tutto, dai martelli alle granate, alle piastre e ai pattini da ghiaccio come armi per rendere ogni combattimento distinto. E la città nelle Alpi dove si svolge la maggior parte del film è così dannatamente bella e viene utilizzata al massimo, quasi come un gioco sandbox.

E, infine, il gioiello della corona, una scena di combattimento più lunga del previsto che prende la formula del gun-fu ma scambia le pistole con i lanciafiamme che vale da sola il prezzo del biglietto. È un peccato che l'Oscar per il miglior stuntwork non verrà assegnato quest'anno (a partire dal 2027 per i film usciti nel 2026) perché è una meraviglia vedere come Ana usi un lanciafiamme come se niente fosse, dando fuoco a dozzine di cattivi, tutto questo nell'inquadratura, con il fuoco che avvolge la telecamera in un modo che mi sono quasi sentito a disagio (nel miglior modo possibile) durante la visione. Un momento "hold my beer" per il regista Len Wiseman, tutto il team di stuntman e, naturalmente, Ana de Armas, pienamente impegnata a realizzare il film più spettacolare possibile.

Alla fine, mentre Ballerina sembra un po' troppo cliché anche per gli standard del franchise John Wick, ed Eve non è il personaggio più carismatico del mondo, il film ha i suoi momenti di avvincente costruzione del mondo che fornisce più domande che risposte, e il cameo John Wick è davvero ben pensato. E le scene d'azione? Sono un vero spasso, hanno un uso eccellente della location e dell'ambiente, e c'è una scena in particolare che passerà alla storia come una delle migliori scene di combattimento nella storia dei film d'azione. Forse non è il migliore del franchise, ma un inizio fiducioso di una nuova serie spin-off che vale la pena guardare al cinema.