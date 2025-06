HQ

Non amo particolarmente le antologie. Non è perché sento che mancano di valore o di caratteristiche narrative uniche, e film come The Ballad of Buster Scruggs, Sin City, Magnolia e Traffic dimostrano che ci sono modi eleganti per tessere una narrazione da storie separate.

Ma per me, la mancanza di una vera continuità è così distraente che diventa più difficile da seguire, più difficile entrare in empatia, più difficile investire. Predator: Killer of Killers, un nuovo film d'animazione del creatore di Prey, Dan Trachtenberg, è proprio un'antologia di questo tipo, in cui la narrazione vera e propria viene abbandonata a favore di una serie di vignette separate che in realtà servono solo a mostrare fantastici combattimenti tra guerrieri umani tosti nel corso dei secoli e l'iconico Predators.

È una premessa piuttosto semplice quando si tratta di questo: segui tre guerrieri separati per 30 minuti buoni alla volta, un vichingo, un ninja e un pilota durante la seconda guerra mondiale, ognuno dei quali viene selezionato e sfidato da un Predator e deve dimostrare il proprio valore come guerrieri e come preda. Si tratta quindi pur sempre di un'antologia, ma allo stesso tempo anche di una sorta di raccolta di tre cortometraggi distinti, relativamente lunghi e approfonditi, che si concludono in modo abbastanza definitivo prima di passare al successivo. Non c'è una vera connessione tra queste storie, se non una naturale dimensione estetica e tematica, e sembra che tutte e tre siano principalmente progettate per farti divertire nella premessa Predator quando è al suo massimo splendore senza sfidare quella stessa premessa in particolare, proprio come ha fatto Prey.

Lo stile di animazione è in qualche modo simile a quello che abbiamo visto alcune volte prima, ricordando Blue Eyed Samurai su Netflix qualche anno fa. C'è una lentezza intenzionale nella velocità dell'animazione e una linea angolare che fa sembrare tutto più analogico e, allo stesso tempo, non mancano i dettagli o l'ultra-violenza. Insieme, questo crea un insieme piuttosto forte che può facilmente competere con gli altri pesi massimi dell'animazione in questo campo. Questo è un film bellissimo e non si è badato a spese. Joshua Wassung ha contribuito a realizzare Prey, ed è il suo studio di animazione, Third Floor, che sta dietro. In realtà è il film d'esordio dello studio, e che debutto è.

Dal punto di vista narrativo, è stato saggio da parte di Trachtenberg e Wassung lasciare che il Predators fosse una sorta di fastidiosa, frustrante distrazione nel mezzo di battaglie cruciali per ciascuno dei tre personaggi principali, in modo che ci fosse già una motivazione e un istinto preesistenti. Non è che nessuno di questi sentimenti o motivazioni sia particolarmente profondo, e se c'è una critica centrale che può essere mossa a Killer of Killers, è che il film non tenta mai di scavare più a fondo delle etichette immediate che possiamo schiaffeggiare su ciascuno dei tre personaggi principali: "vendetta", "ambizione" - e così via.

Ma questo significa anche che Killer of Killers ha un'immediatezza, una spensieratezza, il che significa che, nonostante la violenza infinita e i personaggi duri che provano cose dure, è abbastanza facile buttarsi sul divano e goderselo senza troppi fronzoli. Solo il tempo dirà se il più ambizioso Predator: Badlands sarà buono, ma questo è un buon Predator intrattenimento che riesce a evitare l'ovvia trappola dell'antologia sapendo esattamente qual è la sua missione.