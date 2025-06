Sono stato piuttosto esplicito nelle mie critiche agli sforzi di Apple TV+ per i lungometraggi, notando che anche i valori di produzione immensamente alti e il cast e i registi tipicamente impilati dietro ogni progetto di solito non sono sufficienti per elevarli oltre la mediocrità. I film dello streamer non sono mai film del tutto scadenti, ma rispetto alla qualità che ci aspettiamo e conosciamo dalle sue serie, di solito sono fuori luogo. È per questo motivo che trovo così rinfrescante parlare di Echo Valley oggi, un film che manca del fascino accattivante e dell'attrazione di Wolfs, The Gorge, The Fountain of Youth e altri costosi film d'azione.

Echo Valley è un dramma, un dramma emozionante. Ruota attorno al personaggio principale di Julianne Moore, Kate, una madre e insegnante di equitazione, che dopo una serie di difficoltà nella vita, si ritrova a toccare il fondo. Questo sarebbe sufficiente per una persona da affrontare se non si aggiungesse anche una figlia tossicodipendente di nome Claire, interpretata da Sydney Sweeney, che usa l'affetto di sua madre per abusare della loro relazione, trascinandola in eventi orribili dai propri incubi, eventi che raggiungono il loro punto di ebollizione quando il vendicativo truffatore di Domhnall Gleeson, Jackie, entra nella conversazione.

Per farla breve, Jackie convince Claire a far fare qualcosa a sua madre in modo che lui possa poi sfruttare Kate usando la ricchezza della sua fattoria per il proprio guadagno. Come potete immaginare, non c'è molto spazio per la felicità in una storia come questa, e francamente Echo Valley è una grande spirale di miseria, depressione e dolore per la maggior parte della sua durata di un'ora e 40 minuti. Potrebbe non sembrare molto convincente, ma il regista Michael Pearce e lo sceneggiatore Brad Ingelsby hanno ovviamente realizzato questo progetto con una visione creativa molto chiara, che mancava della lanugine di molte epopee d'azione moderne, il tutto per offrire una narrazione serrata, ben recitata, strutturalmente solida e dal ritmo eccellente.

Per tutta la durata del tempo, sarai trasportato su un vero e proprio ottovolante di emozioni mentre ti connetti con Kate, senti il suo dolore e poi ti ritrovi senza parole ogni volta che il coltello metaforico viene girato ad ogni rivelazione della trama. Ancora una volta, questo è in parte dovuto a una premessa ben costruita, con dialoghi forti e sviluppo dei personaggi, ma è anche in parte dovuto al fantastico lavoro del cast principale, che offre prestazioni di alto livello.

Moore, come ci si aspetterebbe, è il punto focale perfetto per questo film, offrendo una performance che non manca mai di impressionare e non si estende fino al regno dell'essere esagerato. Lei è l'ancora di questo film, lo strumento di bilanciamento ideale quando si confronta con Sweeney, che qui offre forse la sua migliore interpretazione fino ad oggi, in particolare nei momenti in cui appare manipolatrice, crudele e soffocante. Gleeson usa anche Echo Valley come un ritorno alla forma, scambiando il suo francamente scarso sforzo in The Fountain of Youth per un ruolo da antagonista in cui lo disprezzerai, lo troverai frustrante e potente allo stesso tempo. Questo trio principale è la linfa vitale di Echo Valley, ma anche il resto del cast, principalmente Fiona Shaw, non è da meno.

Questo è un film che è all'altezza della sua idea a pieni voti, offrendo un dramma di qualità e così tanta suspense e brivido che a volte puoi tagliare la tensione con un coltello da burro. È scomodo da guardare in alcuni momenti, difficile distogliere lo sguardo dagli altri, e tutto mentre arriva a una durata un po' più lunga di alcuni episodi televisivi. Ancora una volta, posso essere critico nei confronti dei film di Apple TV+, ma Echo Valley è una vittoria per lo streamer, dimostrando che l'azione tentpole non è forse sempre la strada da percorrere.

