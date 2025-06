How to Train Your Dragon (2025)

HQ

Ci risiamo: appena tre settimane dopo Lilo & Stitch, abbiamo un altro remake live-action di un film d'animazione. E il divario per i remake dei film si accorcia ogni volta: sono passati solo 23 anni tra l'originale e il nuovo Stitch, e questo è ancora più breve: solo quindici anni dal primo Dragon Trainer film uscito nel 2010, e sei da quando la trilogia originale si è conclusa nel 2019. Nel caso di Lilo, trasformare un film in 2D di 90 minuti in un live-action di 108 minuti significava che molte cose dovevano essere cambiate: ad alcune persone sono piaciuti i cambiamenti più di altri, ma si tratta almeno di un'interpretazione diversa della stessa storia, che altera anche completamente il finale.

Nel caso di How to Train Your Dragon, non cambia davvero nulla: è la stessa storia, quasi riga per riga, con lo stesso sviluppo del personaggio, punti della trama, colonna sonora pazzesca, ha persino lo stesso regista, Dean DeBlois (che, per inciso, ha co-diretto l'originale Lilo & Stitch prima di passare a DreamWorks ).

Sarebbe allettante liquidare questo film come una presa di denaro ed etichettarlo come inutile, o criticare Universal per essersi ritirato negli stessi vecchi franchise invece di provare qualcosa di nuovo. Eppure questo significherebbe sottovalutare quanto sia importante How to Train You Dragon per molte persone. Non è un eufemismo dire che, per molti bambini negli anni 2010, " "Dragon Trainer" è un classico generazionale, una serie che li ha accompagnati man mano che crescevano. Dall'incontro con quell'adolescente goffo con una cotta nel primo film fino all'epilogo in How to Train Your Dragon 3 (che non spoilererò se non l'avete visto, dato che scommetto che sarà anche rifatto), la trilogia ha davvero segnato la vita di una generazione (tra cui Mason Thames, l'attore diciassettenne che interpreta Hiccup oggi, che da bambino si vestiva come lui).

Personalmente, io non sono uno di quei ragazzi. Avevo 14 anni quando uscì il primo film, quindi a quel punto non ero particolarmente interessato a investire il mio tempo in "un altro film per bambini". Invece, non vedevo l'ora che arrivasse il mio momento catartico di "fine dell'infanzia" con Toy Story 3, uscito lo stesso anno, il cui finale mi ha colpito il cuore come un treno merci. Quando ho visto l'How to Train Your Dragon originale, con lo sguardo forzatamente condiscendente di un adolescente che finge di essere un appassionato di cinema, l'ho trovato abbastanza carino, ben fatto ma con una sceneggiatura dolorosamente prevedibile e una colonna sonora incredibilmente bella ma super manipolativa di John Powell. Mio cugino più giovane, tuttavia, ne era ossessionato.

Oggi... La penso più o meno allo stesso modo del film: è buono, molto soddisfacente, ma anche molto poco originale. Ma ora capisco meglio che, se fossi nato qualche anno dopo, probabilmente avrei avuto una visione molto diversa dei personaggi e del mondo. Posso immaginare che, per molti giovani adulti là fuori, vedere i personaggi con cui sono cresciuti in carne e ossa può davvero sembrare un momento di chiusura del cerchio non troppo diverso da quello che ho provato quando mi sono riunito con Woody e Buzz e poi ho salutato undici anni dopo Toy Story 2 (anche se non così potente, perché la Pixar era ad un altro livello allora, ma ha sicuramente un significato più grande).

Con questo in mente, trovo difficile essere troppo critico nei confronti di questa nuova versione del film, anche se non ignora il fatto che è fondamentalmente lo stesso film. Non credo che sarebbe stato opportuno cambiare molto la storia, tuttavia, anche se sento che è un peccato che non abbiano sfruttato questa opportunità per migliorare il personaggio di Astrid (interpretato da Nico Parker ora), il cui sviluppo è così incredibilmente affrettato da essere quasi irrispettoso nei confronti della sua personalità (il "questo è per... tutto il resto" è carino e tutto, ma dai).

Ma al di là di tutti questi aspetti emotivi (scommetto che a 14 anni penserei di essere troppo morbido), il motivo per cui questo nuovo film funziona si riduce ad aspetti più tecnici: How to Train You Dragon è uno dei pochi casi di animazione in realtà che ha davvero senso perché sembra buono nella vita reale (se non meglio) come nell'animazione. Non ci sono animali parlanti fotorealistici come in The Lion King o The Jungle Book, nessuna misteriosa miscela di attori con miglioramenti digitali come Genie in Aladdin o Ursula in The Little Mermaid, e nessuna orribile ricreazione di personaggi dei cartoni animati come Lumière o Beast in The Beauty and The Beast o i nani in Snow White.

La maggior parte dei primi film della DreamWorks sono così stravaganti che semplicemente sembrerebbero completamente fuori luogo in live-action (potresti immaginare Madagascar o Kung Fu Panda con animali fotorealistici come in The Lion King ? O una versione reale di Shrek ?). E quelli più recenti, come The Wild Robot, The Bad Guys, o Puss in Boots: The Last Wish giocano davvero sui punti di forza dell'animazione, stando lontani dal fotorealismo, che è la tendenza al giorno d'oggi: perché cercare di imitare la vita reale quando si può essere molto più espressivi con l'animazione?

Non la pensavamo così nei primi anni 2000, o almeno non lo pensavano i grandi studios. How to Train Your Dragon in particolare ha adottato un approccio molto più radicato alla realizzazione di un film, al punto da chiamare l'esperto direttore della fotografia Roger Deakins (Fargo, Skyfall, Blade Runner 2049, 1917 ) come consulente visivo. Questa trilogia è stata girata come se ci fossero vere telecamere in quegli spazi 3D, con le limitazioni di illuminazione e inquadratura che una troupe cinematografica sperimenterebbe per rendere credibile un villaggio vichingo. Ci sono anche dozzine di draghi, certo, ma possono essere creati in modo convincente con effetti speciali e mentre alcuni disegni erano più cartooneschi di altri, e Toothless sembrano incredibilmente carini, questa è sempre stata una delle serie di animazione più realistiche, quindi il salto al live-action non solo sembra più naturale, ma sembra più fedele alla natura della trilogia.

E il remake ha davvero un bell'aspetto, con un grande sforzo nell'utilizzare il più possibile luoghi reali, paesaggi mozzafiato, oggetti di scena e costumi credibili e fuoco ed esplosioni reali. È un paradosso: uno dei remake più "inutili", che non cerca di migliorare o rivisitare in alcun modo la sceneggiatura originale; Un film che è stato sicuramente approvato per essere una macchina facile per fare soldi con poco sforzo creativo, ma che esce comunque come uno dei pochi remake che non sembra essere stato fatto per cap riccio.

Invece, sembra invitante da guardare, a patto che tu capisca di aver già visto la storia. E per questo motivo, ha gli stessi alti e abbondanti dell'originale, pur mantenendo i pochissimi bassi che, in realtà, non tolgono molto all'esperienza (la storia è semplice, e allora? È soddisfacente!). Sai che un film funziona davvero quando puoi rivederlo più e più volte e divertirti ancora (la colonna sonora di John Powell può essere manipolativa, e allora? È un capolavoro!). Accoglierete con favore la scusa per guardarlo ancora una volta.