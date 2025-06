Ad essere onesti, non capisco davvero di cosa parli questo film, anche se la premessa è in realtà semplicissima. Jamie Foxx interpreta un leader di una setta simile aShaft che incolpa il governo americano per tutto il male del mondo e ha con sé ex soldati afflitti da PTSD di una super iniziativa segreta chiamata "Programme", che è destinata a rovesciare il Pentagon. Certo, ai Pentagon questo non piace, e dalla loro parte hanno il personaggio di Scott Eastwood, un ex soldato delle forze speciali ubriaco con la peggior barba finta di sempre, che ora deve uccidere tutti, soprattutto Jamie Foxx. Tutti devono morire.

In mezzo a tutto questo, si presenta Robert De Niro, che indossa un gilet. Non ho mai veramente capito chi fosse o perché sapesse tutto quello che sapeva, o quale fosse la motivazione dietro le sue azioni arbitrarie. Inoltre, non ho mai tenuto traccia delle espressioni giapponesi di bushido che sono state gettate tra le vibrazioni di Blaxplotation e il complesso Jason Bourne, e nel complesso penso che questo sia il film scritto peggio finora quest'anno. Tin Soldier... Benvenuti in fondo alla scala di valutazione!

Se ci fosse un voto di 0, questo film sarebbe sicuramente vicino ad esso.

Anche il regista Brad Furman ha scritto questo pasticcio, che è sorprendente, al limite dello scioccante. Furman è stato dietro l'adattamento del 2011 di Lincoln Lawyer con Matthew McConaughey (un grande film) e la drammatizzazione dell'omicidio di Notorious Big, City of Lies. In altre parole, può farlo. Ma non questa volta. Qui, tutto è andato a rotoli. L'unica cosa che sembra aver funzionato durante le riprese di Tin Soldier è stato il libretto degli assegni della società di produzione, perché sembra completamente assurdo che Foxx, John Leguizamo e De Niro siano coinvolti qui. Il miseramente cattivo Eastwood che si trascina e stringe le labbra come il secondo attore più privo di talento di Hollywood (dopo il buon vecchio Jon Bernthal, ovviamente) non è particolarmente sorprendente, ma il resto sembra Denzel Washington che appare in Sharknado 9.

Se volete vedere quello che considero il peggior film dell'anno finora, in tutte le categorie, date un'occhiata a questo orribile super-pasticcio.

