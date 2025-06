HQ

Incontra Elio: un ragazzo di undici anni ossessionato dagli UFO che non vuole altro che essere teletrasportato da una civiltà extraterrestre. Dopo aver perso i suoi genitori, non vede alcun motivo per rimanere sulla Terra, non importa quanto bene la sua premurosa ma frustrata zia cerchi di crescerlo. Un giorno, il desiderio di Elio si avvera quando gli ambasciatori alieni ascoltano la sua supplica, ma presto si rende conto che ci vuole più di bevande aliene e servizi igienici spaziali simili a parchi acquatici per riempire il vuoto dentro di lui.

Dietro l'umorismo iperattivo e la trama in stile "Lilo & Stitch sulla famiglia", troviamo una storia sulla solitudine e sul sentirsi un peso per gli altri, solo perché non sempre ci si adatta. Quindi, è il mondo che sbaglia o sei tu? Ci sono diversi strati nella torta cosmica emotiva della Pixar qui, forse un po' troppi per il bene del film. Molti dei migliori film della Pixar erano basati su un'elegante semplicità nel loro tema centrale, qualcosa che diventa un po' contorto e leggermente forzato nel caso di Elio. Ciò che lo trattiene davvero è forse il fatto che il film sembra un po' troppo bello e sicuro, e che manca un po' di brio in un film altrimenti troppo dolce. Allo stesso tempo, non si può negare che il film abbia molto cuore e calore. C'è una natura indulgente qui che è irresistibilmente affascinante, che dovrebbe piacere sia ai più piccoli che agli adulti del pubblico.

L'amico dai denti larghi diElio Glordon è una carta vincente, sia nella trama che per gli spettatori di film.

Lo stessoElio è un protagonista divertente ed energico che si mette in testa quando riesce a ingannare gli ambasciatori alieni facendogli credere di essere il leader della Terra, ma la vera star del film è Glordon: una specie di creatura orso d'acqua sovradimensionato con un ottimismo che fa vedere rosso al padre signore della guerra e che diventa il migliore amico diElio nella seconda metà del film. Glordon ruba i riflettori con il suo calore e diventa rapidamente un'ancora importante sia per i personaggi che per il pubblico del cinema. Tuttavia, non sono un grande fan del design Steven Universe dei personaggi umani, inoltre molti degli alieni sembrano più giocattoli di McDonald's, ma per il resto il film sembra spettacolare. Tutto, dai portali, alle dimensioni e alle astronavi, è colorato, magico e grandioso, il che si adatta bene al grande schermo.

Annuncio pubblicitario:

La storia si trascina un po' verso la fine, ma non si può negare che il film abbia molto cuore e affronti l'eterna domanda "siamo soli nell'universo?" con una certa speranza e un entusiasmo meravigliosamente infantile. In altre parole, Elio è un film molto gentile e dolce per le vacanze estive che intratterrà tutta la famiglia, ma sembra un po' troppo sicuro e prevedibile per essere molto di più.