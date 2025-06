HQ

Sin dalla sua grande perdita in Formula 1, il solitario Sonny Hayes (Brad Pitt) ha sentito che la sua vita ha perso direzione e significato, fino a quando un vecchio amico (Javier Bardem) attira Hayes di nuovo sulla scena della Formula 1 per salvare la scuderia Expensify dall'essere venduta. Questo si rivela un compito non facile, dato quanto la personalità sicura di sé di Hayes si scontra con il resto della squadra, in particolare il giovane presuntuoso (Damson Idris) che sogna soprattutto fama e soldi. Ma insieme possono realizzare grandi cose, a patto che imparino a lavorare insieme.

Il film F1 è una classica storia sportiva travestita da pubblicità della Formula 1, o viceversa, a seconda di quanto sei cinico. Per chi non ha mai visto un solo minuto di questo frenetico sport motoristico, non importava molto che il film fosse così chiaramente ossessionato dalla Formula 1. Sono una di quelle persone che per lo più sbuffa quando i miei colleghi di lavoro iniziano a discutere della gara del fine settimana durante la pausa pranzo, quindi per me, la storia stereotipata si fondeva bene con la pubblicità della Formula 1 e offriva una visione follemente divertente di qualcosa su cui non ho mai speso un solo minuto. In altre parole, il film F1 riesce a trasformare questo motorsport in un'esperienza cinematografica facilmente digeribile e selvaggiamente divertente con precisione tecnica.

Giovane ambizioso contro veterano macho: chi prevarrà?

Joseph Kosinski è un abile direttore tecnico, cosa che ha dimostrato di recente nell'incomparabileTop Gun sequel, e quello stile intensamente sudato di "sedersi al posto di guida" si trova anche qui, dove tutte le angolazioni possibili della telecamera – specialmente dalle auto stesse – dipingono un'arena di battaglia quasi gladiatoria con pneumatici di gomma scintillanti e continui pit stop. La fragorosa esperienza audiovisiva di essere nel bel mezzo del Gran Premio è la grande attrazione del film ed è una gioia da guardare, preferibilmente su uno schermo IMAX. Hans Zimmer aiuta anche a creare tensione con la sua colonna sonora elettronica pulsante, anche se la musica non spicca in alcun modo.

Annuncio pubblicitario:

Il dramma che si svolge fuori dal posto di guida, d'altra parte, non è altrettanto dinamico. Non è così sceneggiato come Ford v Ferrari o Rush, dove gran parte dei dialoghi sembra essere stato scritto per essere implementato nei trailer e il dramma tra i membri del team è il più "dai numeri" possibile. Allo stesso tempo, la narrazione è incredibilmente serrata e ben montata che ti permette di sorvolare rapidamente sui suoi difetti, con il ritmo veloce che corrisponde all'adrenalina in pista. Aiuta anche il fatto che Pitt sia carismatico nei panni di un veterano tormentato e il fascino focoso di Kerry Condon è immediatamente contagioso. Il film dura due ore e 35 minuti, ma non si sente mai il tempo che passa, vola via.

Non importa che i commentatori sportivi del film spieghino troppo tutto a un novizio come me, ed è facile perdonare certi elementi ridicoli (fino a che punto il protagonista del film è effettivamente autorizzato a manipolare le regole dello sport?) grazie al classico fascino hollywoodiano che il film emana. Questo è un film roboante, melodioso e selvaggiamente divertente per il pubblico con sequenze d'azione impressionanti; È un motore della vecchia scuola ben costruito che soddisfa tutte le esigenze che un tipico film sportivo dovrebbe avere, ma lo fa così bene e taglia il traguardo con sicurezza e bravura.

HQ

Annuncio pubblicitario: