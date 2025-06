HQ

Mi spaventa un po' pensare a quanto siano parallele le traiettorie per i franchise Terminator e M3GAN. Il primo era un film horror a basso budget su un robot assassino che è diventato un successo dormiente. Allora, il sequel non era un film dell'orrore, ma un film d'azione, e il robot assassino del primo film è bravo ora, combattendo un robot peggiore.

Potrebbe essere una semplice coincidenza, ma in realtà il ragionamento è lo stesso. Arnold Schwarzenegger era diventato così popolare che il pubblico avrebbe odiato vederlo come il cattivo e avrebbe rifiutato il film. La stessa cosa è successa con M3GAN, il piccolo androide con l'aspetto di una bambina innocente ma l'atteggiamento di un'adolescente impertinente, fatto su misura in modo da diventare virale con la generazione Gen Z e il pubblico di TikTok. Nel frattempo, l'azione è un genere molto più facile da vendere rispetto all'horror, anche più facile da attenuare per la classificazione per età PG-13, e dato che il primo non era davvero così spaventoso all'inizio, possono farla franca facilmente.

Così, mentre il primo era un thriller relativamente piccolo con un nucleo emotivo forte, ben cucinato e ben sviluppato (la relazione interrotta tra l'orfana bambina, interpretata da Violet McGraw, e la sua lontana zia, interpretata da Allison Williams), che porta a una rivelazione piena di suspense, anche se forse un po' affrettata, che la bambola AI era un killer psicopatico, questo è un film molto diverso, evidente dalla prima scena, che presenta un nuovo robot chiamato AMELIA (interpretata da Ivana Šanko di Ahsoka), con abilità killer simili a quelle di M3GAN, ma utilizzato per scopi militari.

Improvvisamente, il mondo intero è a rischio di un'IA canaglia, in una premessa esilarante simile a Mission: Impossible - The Final Reckoning, e che, oserei dire, è meglio sfruttata in M3GAN 2.0. La cosa migliore che possiamo dire del film è che, tra tutte le battute, i combattimenti, gli inseguimenti e i balli, il film osa ancora porre domande su quanto siamo dipendenti dalle macchine, quanto siano davvero "vive" le intelligenze artificiali, dove siano le linee rosse morali in termini di sviluppo scientifico, quanto siano facilmente corrotti gli esseri umani con il potere nelle loro mani, e come il vero rischio dell'intelligenza artificiale non siano le IA in sé, ma ciò che possono imparare da noi.

È un blockbuster estivo con un cervello, anche se a volte non sembra così perché la campiness del film sfugge davvero di mano, soprattutto nel terzo atto, il che potrebbe rovinare l'intera esperienza per alcuni con alcuni punti della trama davvero strani, togliendo ogni traccia di credibilità e autenticità (che erano le cose che davano un pizzico di disagio al film originale, del tipo "e se questo fosse realmente accaduto") e gettarlo dalla finestra.

Purtroppo, nonostante il film abbia ancora quel cervello, perde gran parte del suo cuore: il rapporto tra la bambina Cady e sua zia Gemma si diluisce tra tutte le battute. Non condividono molte scene, e il conflitto tra loro è molto meno sviluppato rispetto al film precedente, dove ci si sentiva davvero per loro due. Il primo M3GAN era qualcosa di più di un semplice ibrido commedia dark-horror, era un film su una famiglia distrutta, sulla maternità, su come la tecnologia ci allontana e, in definitiva, su come costruire un ponte tra le generazioni senza bisogno di schermi, ma con l'interazione umana e l'amore. Roba davvero carina.

Tutti questi argomenti sono allusi nel sequel, ma non realmente sviluppati. Invece, M3GAN 2.0, proprio come l'IA titolare, ha imparato da ciò che vede là fuori (ragazze che fanno cosplay di M3GAN, TikTok virali e persone che abbracciano l'uso dell'IA senza scrupoli) e ha realizzato un sequel per soddisfare quel tipo di pubblico, il tutto assumendo una posizione stranamente ambivalente sull'uso dell'IA, Il che mi ha lasciato un po' scioccato e leggermente preoccupato.

Ma alla fine, è inutile pensarci troppo: M3GAN 2.0 è un film divertente, che cerca davvero, davvero di farti ridere (nessuna tensione, però). Si rivelerà divisivo tra i fan dell'originale, perché porta le cose in una direzione così strana e diversa (e si impegna davvero a farlo) che alcuni lo adoreranno e si divertiranno un mondo, mentre altri penseranno che il film li stia prendendo in giro.