I guerrieri immortali sono tornati! Questa volta, il mondo è ancora una volta in gioco quando si scopre che ci sono più immortali di Andromaca/Andy (Charlize Theron) e dei suoi mercenari, e questi nuovi volti non hanno sicuramente a cuore gli interessi dell'umanità. Oltre alla nuova minaccia Discord (Uma Thurman) e a un vecchio amico amareggiato che trama vendetta, Andromaca deve anche fare i conti con il fatto che ora è mortale...

Mi è piaciuto il primo filmThe Old Guard quando è uscito e ho pensato che fosse un film d'azione fresco che aveva sicuramente un sacco di potenziale. Ora che il sequel è qui, temo che The Old Guard abbia immediatamente trasformato questa serie esclusiva Netflix in spazzatura generica. Succedono molte cose in The Old Guard 2, ma poi di nuovo, non succede, e per un film che ruota attorno a personaggi immortali dei fumetti, è sorprendentemente noioso. Coloro che non sono particolarmente coinvolti nella tradizione o non hanno il primo film fresco nella loro memoria non troveranno molto da godere qui, purtroppo. Anche i fan dell'azione alla ricerca di intense scene di combattimento rimarranno delusi dall'atmosfera economica del film.

La regia è permissiva quanto le regole che circondano l'immortalità dei personaggi, perché ora sembra che ci si possa scambiare la mortalità l'uno con l'altro... Questo dàThe Old Guard alla mitologia una profondità appiccicata a una sceneggiatura già disordinata che manca di direzione e consiste per lo più di un'esposizione goffa. L'attrice protagonista Theron si distingue perché dà davvero tutto se stessa per rendereThe Old Guard 2 un viaggio emotivo e, onestamente, l'attenzione avrebbe dovuto essere più sulla vendicativa Quynh, la migliore amica di Andy che è annegata in una bara in fondo al mare negli ultimi 500 anni. Per il resto, i personaggi non sono molto entusiasmanti. Sfortunatamente, a Uma Thurman viene dato troppo poco tempo sullo schermo per fare qualsiasi tipo di impressione in una storia che non ha nemmeno un finale!

Esatto: The Old Guard 2 è solo un ponte verso The Old Guard 3, dove lo spettatore rimane aggrappato al cliffhanger più docile di sempre. Avevo davvero sperato in qualcosa di più qui. Non ho seguito il fumetto su cui è tratto il film, ma sicuramente ci devono essere cose più interessanti da fare con personaggi che hanno vissuto per migliaia di anni e possono guarire se stessi in pochi secondi? The Old Guard 2 è un film d'azione estremamente rigido che funziona meglio come rumore di fondo mentre stai facendo qualcos'altro, uno schema sempre più comune con i nuovi film d'azione poco brillanti sui servizi di streaming, in particolare Netflix...