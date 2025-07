HQ

Una delle cose che ha reso gli anni '80 un periodo così epico per il cinema è stato che i film potevano essere puro divertimento stupido e avere successo. Oggi c'è spesso la percezione che un film debba essere di più, offrire un messaggio onesto e chiaro e comunque essere un'impresa artistica. È per questo motivo che tendiamo a non vedere tanti film d'azione stupidi e facili, ma per fortuna questo non ha impedito a Amazon MGM Studios di fare Heads of State.

Questo film è l'epitome dell'azione stupida e sciocca. Non mi spingerò mai così lontano o non sarò mai così audace da dire che questo sarà in linea con i moderni pali dell'azione come Mission: Impossible e Dune, ma raggiunge il successo in luoghi in cui queste epopee non lo fanno, vale a dire nel fatto che richiede una quantità limitata del tuo tempo e non si maschera come nient'altro che un'azione sciocca e divertente.

L'idea è che Idris Elba e John Cena interpretino rispettivamente il Primo Ministro del Regno Unito e il Presidente degli Stati Uniti, due individui che non la vedono allo stesso modo. Il presidente di Cena è un ex divo del cinema, un vero e proprio Johnny Cage mentre l'Elba offre un politico più plausibile e di ruolo, e questi due organismi polarizzanti sono costretti a lavorare insieme nonostante le loro differenze dopo essere stati presi di mira dai terroristi internazionali. La vera motivazione non viene mai veramente rivelata fino all'atto finale, ma diciamo solo che qualcuno tenta di assassinare la coppia uccidendo Air Force One, per usarli come martiri e un motivo per far cadere la NATO.

È una trama che è quanto di più satirico sia in qualche modo credibile come si può ottenere oggi. Si tratta di una visione sciocca e molto incisiva della geopolitica moderna, che non richiede molta riflessione ma che ti dà la profondità sufficiente per capire le parti importanti in movimento. È l'organo perfetto per supportare le scene d'azione che ruotano attorno al duo di testa che si fa strada dal territorio ostile della Bielorussia all'imminente riunione della NATO, il tutto nel tentativo di fermare il piano finale del grande architetto.

Ci sono altri elementi da aggiungere a questo, tra cui l'abile agente dell'MI6 di Priyanka Chopra Jonas, il folle agente della CIA di Jack Quaid e il trafficante d'armi russo di Paddy Considine, individui che danno alla trama un po' più di varietà e permettono all'azione di continuare a prosperare e ad essere al centro della scena.

E parlando dell'azione, questo è forse il punto in cui Heads of State prospera di più, servendo sequenze accattivanti e memorabili che, sebbene difficilmente credibili, sono piacevoli e divertenti da consumare. Ricordano un po' le scene d'azione di un film di Michael Bay, dove non è così finemente coreografato come un film diJohn Wick, né tanto di spettacolo quantoMission: Impossible, ma ti tengono impegnato e non vedono l'ora del prossimo momento esplosivo.

Non dimentichiamo nemmeno l'umorismo. I film dMarvel 'azione tendono ad essere morsi con lo stile comico che mina l'emozione di un film, ma riesceHeads of State a superare questo problema per la maggior parte grazie a un duo di protagonisti molto carismatici che lavorano insieme senza sforzo. La compagnia e il modo in cui Elba e Cena si sono rimbalzati l'uno sull'altro in The Suicide Squad è mantenuto qui, offrendo momenti esilaranti, spiritosi e divertenti - qualcosa che è particolarmente abbinato alla breve apparizione di Quaid.

Certo, i dialoghi e l'umorismo possono essere sdolcinati e si potrebbe obiettare che il ritmo è forse un po' troppo veloce, poiché a volte sembra che il film proceda a una velocità vertiginosa, lasciando poco spazio per far sbocciare un'emozione onesta. Ma detto questo, si adatta al tema e al conto, e l'uso del montaggio creativo, delle angolazioni della telecamera e delle tecniche di ripresa consente a Heads of State di mantenere costantemente la tua attenzione, anche se l'accento russo di Paddy Considine ti farà venire voglia di premere il pulsante muto quando parla...

Per farla breve, Heads of State è un film d'azione sorprendentemente divertente e divertente. Non si propone mai o cerca di essere qualcosa di più di un gioco esplosivo sciocco e sciocco, ma è anche questo che lo rende un vero spasso da seguire per due ore. È un perfetto esempio di azione stupida fatta bene, e se stai cercando qualcosa da guardare durante il fine settimana, questo è sicuramente un modo divertente per trascorrere due ore.