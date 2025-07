HQ

Quando Superman torna finalmente sul grande schermo, incontriamo un supereroe sconfitto. Clark Kent ha perso il suo primo combattimento in assoluto contro un potente metaumano, e da lì le cose non migliorano; Non solo viene coinvolto in un conflitto politico con un paese guerrafondaio, ma diventa anche il bersaglio di un'implacabile campagna diffamatoria. Tutto sta andando secondo i piani di Lex Luthor, e lui non ha intenzione di arrendersi fino a quando Superman non sarà distrutto in ogni modo possibile. Ma Superman non è esattamente noto per arrendersi facilmente, specialmente quando ha la giornalista star Lois Lane, il superdog Krypto, Mr Terrific e altri supereroi stravaganti al suo fianco...

James Gunn, che ora ha dato nuova vita alla DC, dimostra fin dai primi minuti del film che si rifiuta di sprecare tempo su cose che già sappiamo sul buon vecchio Man of Steel. Colpo! Boom! Bam! Veniamo catapultati direttamente nell'azione come se questo nuovo universo cinematografico fosse già stato stabilito in un predecessore. Allaccia la cintura di sicurezza non appena vedi il titolo di apertura, poiché Gunn rallenta solo quando è assolutamente necessario. Ad esempio, non ci sono scene obbligatorie sulle origini di Kal-El o scene su come è nato il personaggio Superman. Invece, ci viene offerta un'azione folle da fumetto con molto cuore e un senso meravigliosamente infantile dell'azione dei supereroi.

Ci sono diverse scene d'azione spettacolari qui, una delle migliori che coinvolge Mr. Terrific (il gentiluomo seduto nell'immagine a sinistra).

Incontriamo un Clark Kent frustrato, forse troppo ingenuo per il suo bene e per quello del mondo, e che è guidato dai desideri dei suoi genitori alieni. Questo Superman ha una miccia corta, che potrebbe non adattarsi bene al Superman più sicuro di sé a cui siamo abituati, ma che diventa anche una chiara ispirazione per altri personaggi più vari. Mi piace il ritratto umano e fragile del personaggio di David Corenswet; è un'interpretazione diversa del ruolo che mi piacerebbe vedere di più. Lo stesso vale per Rachel Brosnahan e la dolce chimica che ha con Corenswet, ed è anche divertente vedere un Jimmy "Rizz" Olsen fedele ai fumetti sul grande schermo (in più questa volta non viene sparato in faccia, come è successo nel terribile Batman v. Superman ).

La struttura ricorda inizialmente il fumetto All-Star Superman, che sembra quasi un mucchio di vignette cucite insieme per offrire un forte pugno d'azione verso la fine. È una trama semplice piena zeppa di mitologia DC e personaggi che hanno a malapena il tempo di battere le palpebre prima che Gunn catapulti lo spettatore nel prossimo periodo di follia. A volte, l'appassionata narrazione di Gunn, che raggiunge livelli febbrilmente entusiastici quando i nostri eroi iniziano a muoversi tra le diverse dimensioni, può essere quasi disorientante, ma è costantemente divertente, affascinante e spensierata. Mi piacciono soprattutto le scene più tranquille, quando Gunn decide di rallentare. Uno dei miei momenti preferiti, ad esempio, è stata una conversazione intima tra Lois Lane e Superman in un appartamento buio, mentre Hawkgirl combatte una medusa spaziale che spara laser sullo sfondo.

Il film può essere paragonato al terribile personaggioGreen Lantern panciuto di Nathan Fillion; È sciocco, ma nel modo giusto e portato avanti con orgoglio. Superman è piacevolmente spudorato nella sua rappresentazione dei fumetti, persino incurabile nel suo eroico romanticismo. Gunn capisce molto bene quanto sia strano questo mondo e si diverte con la sua nuova scatola dei giocattoli marchiata DC piuttosto che perdere tempo in cose che sono già state fatte neiSuperman precedenti film. Questa interpretazione di Superman sembra un mucchio di episodi di Superman: The Animated Series sotto steroidi, senza l'eleganza, ad esempio, del primo film di Christopher Reeve, e dove l'umorismo brevettato di Gunn non sempre atterra. Beh, a meno che tu non ti chiami Krypto, ovviamente, un supercane altrettanto amabile e maleducato a cui è permesso rubare quante più luci della ribalta possibile e spesso interrompe le scene per un effetto comico (e di successo). I bambini tra il pubblico adoreranno sicuramente questo vortice a quattro zampe di amore incondizionato.

Rachel Brosnahan e David Corenswet sono molto carini insieme e avrebbero dovuto avere un po' più di tempo sullo schermo insieme...

In altre parole, questo è un tipico film di Gunn, nel bene e nel male, perché a volte il noto regista inciampa nei suoi stessi lampi di genio. La storia è serrata, ma non è sempre convincente, poiché un certo potenziale emotivo viene sacrificato per tenere il passo con il ritmo veloce e alcune esposizioni possono sembrare goffe, come quando alcuni personaggi parlano più di chi sono come personaggi piuttosto che mostrare chi sono. Cade anche in quellSuperman 'inevitabile trappola CGI in cui cadono molti grandi film in questi giorni, dove porzioni più grandi verso l'atto finale soffrono di effetti computerizzati sovraccarichi. Vorrei anche aggiungere che la musica è un po' deludente, mescolando l'immortale leitmotiv di John Williams con un pizzico di tocchi elettronici di Hans Zimmer, risultando in una sorta di pallido tributo ai suoi predecessori. Ma quando iniziano i titoli di coda, ti siedi ancora lì con un sorriso sciocco sul viso e ti rendi conto che, nonostante tutto, ti sei divertito, anche se diversi elementi non sempre funzionano.

Superman è un film davvero presuntuoso che è tutt'altro che impeccabile, ma che abbraccia anche tutte le stranezze del medium dei fumetti più della maggior parte dei film di supereroi usciti negli ultimi anni. È chiaro che Gunn ama i fumetti, perché anche se il film ha la tendenza a diventare una sorta di bizzarro sogno febbrile, è incredibilmente divertente e si sente meravigliosamente nerd al suo interno. Se Superman è un assaggio di film d'avventura simili nel DC Universe, direi che James Gunn è effettivamente riuscito nel compito monumentale di riavviare gli sforzi cinematografici della DC con un luccichio negli occhi.