The Fantastic Four: First Steps

HQ

Benvenuto sulla Terra 828, dimora di quattro fantastici eroi che usano i loro superpoteri per salvare l'umanità! Come se la vita delle celebrità non fosse abbastanza perfetta per il genio Reed Richards, Johnny Storm e Ben Grimm, il Fantastic Four si espanderà anche al Fantastic Five dopo l'inaspettata gravidanza di Sue Storm. Ma la loro felicità è di breve durata quando la Terra è minacciata dal divoratore di pianeti Galactus, e dopo negoziati falliti con questo cattivo spaziale, l'umanità inizia a rivoltarsi contro i nostri eroi...

Matt Shakman (WandaVision ) flirta pesantemente con il retrofuturismo all'inizio del film, ed è chiaro che The Incredibles è stata una fonte di ispirazione, che a sua volta è stata fortemente ispirata dalle creazioni di Stan Lee e Jack Kirby. L'apertura è piena di amore per i fumetti e di ridicoli supercriminali come Mole Man, e questa volta ci viene risparmiata la scena di origine obbligatoria in cui tutti gli astronauti ottengono i loro superpoteri. Un po' come nell'ultimo film Superman, è solo bang, andiamo. La dinamica tra i quattro personaggi principali è ben stabilita ed equilibrata, con tutti che hanno la possibilità di brillare un po', e la musica di Michael Giacchino crea l'atmosfera fin dall'inizio. In altre parole, inizia in modo molto promettente.

Poi, però, il film inizia a sembrare un po' troppo "ci sono stato, l'ho fatto", soprattutto se hai già il terribile Rise of the Silver Surfer in fondo alla tua mente. First Steps è destinato ad essere un nuovo elemento costitutivo per il prossimo Avengers film Doomsday, ma come film di eroi autonomo, fa piccoli passi invece di fare davvero di tutto e osare giocare di più con il suo mondo a fumetti. I realizzatori introducono un difficile dilemma che avrebbe dovuto essere la spina dorsale emotiva del film, ma viene rapidamente respinto per cullare in sicurezza il pubblico in un territorioMarvel familiare. È certamente divertente vedere i supereroi che cercano di trovare nuove soluzioni per affrontare il dio dello spazio affamato, ma qui c'è una mancanza di tensione, una sorta di peso, qualcosa di sorprendente. Emotivamente, è piuttosto noioso, molto semplicemente. Le giocose vibrazioni retrò arrivano solo fino a un certo punto.

Annuncio pubblicitario:

Gli attori compensano, però, va detto. Anche se siete stanchi di vedere Pedro Pascal in, beh, tutto, in realtà è un ottimo Reed Richards, e Vanessa Kirby è molto meglioSue Storm della mal interpretata Jessica Alba. Ebon Moss-Bachrach è affascinante nei panni del brontolone The Thing, e anche se Joseph Quinn ha attenuato lo status di playboy di Johnny Storm, si distingue come il fratello che vuole contribuire più del semplice atteggiamento alla squadra. In effetti, le accoglienti dinamiche familiari dei personaggi sono ciò che salva First Steps dall'essere privo di fascino come la versione cinematografica del 2015, ad esempio, ed è ciò che rende First Steps un divertente film di supereroi. Quindi ci sono voluti quattro film per fare un film che valesseFantastic Four la pena guardare, anche se non è all'altezza delle aspettative.

Forse siamo stati viziati dal filmSuperman spudoratamente divertente di James Gunn, ma

First Steps non è proprio il film "da vedere" che speravo. Onestamente, sembra più una casella spuntata nella fase di pianificazione apparentemente infinita di Marvel che un nuovo entusiasmante Marvel film. Dai un'occhiata, fatto! Avanti fino a X-Men. Thunderbolts è stato un passo più audace nella giusta direzione per Marvel, con First Steps che ha seguito cautamente l'esempio. Ma è affascinante, ben pensato a livello audiovisivo e un'avventura divertente per tutti i fan di Marvel là fuori. Oh, e non perdetevi la scena post-crediti che collega Fantastic Four direttamente all'imminente Avengers: Doomsday.

HQ

Annuncio pubblicitario: