C'è qualcosa di estremamente affascinante nel fatto che il maestro dell'horror Mike Flanagan non nasconda mai il fatto che il suo più grande idolo è Stephen King, un uomo con cui ha lavorato in tre lungometraggi e di cui continua a godere nel suo sostegno nel suo tentativo di modernizzaCarrie rsi. Flanagan ama King più della vita stessa, e lo dimostra quando abbellisce e si espande

I racconti di King in lungometraggi.

Dopo aver adattato Gerald's Game e Doctor Sleep per il grande schermo, Flanagan ha ora affrontato un altro racconto breve (parte della raccolta If It Bleeds ) sotto forma di The Life of Chuck, e proprio come The Shawshank Redemption e Stand By Me, questa è una storia leggermente diversa dall'uomo che ci ha dato tutto da It a The Shining, Misery, Cujo e Salem's Lot.

The Life of Chuck è diviso in tre capitoli, presentati in ordine non cronologico, e parla del contabile Chuck Krantz e della sua vita. Il tema qui è come noi come esseri umani siamo modellati, formati e diventiamo parte delle esperienze che affrontiamo e viviamo, e nello stesso spirito delle altre opere piene di drammi di King, è spesso piuttosto lento ed emotivamente forzato.

Sa certamente ballare, buon vecchio Chuck.

Nel primo capitolo, Chuck è morto. Poiché ha vissuto i suoi 39 anni come un uomo timorato di Dio, amato e amato da tutti, viene ringraziato per il suo contributo all'umanità attraverso un grande cartellone pubblicitario nel centro della città dove vive l'insegnante di scuola elementare Marty Anderson. Marty non capisce il cartellone pubblicitario, ovviamente non sa chi sia Chuck, e non riesce mai a fare alcuna ricerca, perché sta affrontando la fine del mondo. Noi, il pubblico, vediamo questo attraverso gli occhi inconsapevoli di Marty, e mentre il mondo crolla, lui cerca conforto dalla sua unica amica, la Felicia in preda al panico, che è confusa e terrorizzata come tutti gli altri.

Fine del primo atto.

Nel secondo capitolo, Chuck è un adulto, vestito con un abito stropicciato Brooks Brothers e sta andando al lavoro quando incontra un musicista di strada sotto forma di batterista Taylor Gordon (The Pocket Queen ) e prima che se ne renda conto, ha iniziato a ballare al ritmo dei tamburi in mezzo alla strada, come un pazzo. Tom Hiddleston (Chuck) ha chiaramente preso molte lezioni di danza per adattarsi al ruolo del contabile della danza, e l'intero capitolo parla di come la musica prenda il sopravvento e di come la danza sia una parte vitale e importante della sua vita.

Fine del secondo atto.

"Piangi! Sentire! Piangi ora! Piangi ancora, ora!"

Nel terzo e ultimo capitolo, scopriamo perché Chuck sa ballare così bene, perché ha vissuto la sua vita così intensamente e perché ha sempre cercato di essere la migliore, la più gentile, la più dolce e la più generosa delle persone, e qui King/Flanagan riavvolge il tempo alla sua infanzia, che, nel vero spirito di King, è intrisa di tragedia e di un po' di umorismo sottile. Diventa un po' delicato qua e là, e la recitazione è buona, non da ultimo da parte di Mark Hamill nel ruolo del nonno alcolizzato Albie, ma nel complesso, questo film non ha funzionato molto bene per me.

Tecnicamente, è stato buono, Flanagan è abile come sempre, e il suo casting è sempre perfetto, ma come storia, The Life of Chuck sembrava così sovraccarico che è sembrato gonfio e grasso, e per me, non posso fare a meno di sentire che era troppo deliberatamente "emotivo" in un modo che ha fatto sembrare l'intero film il tipo di evasione superficiale che Hollywood è sempre stata così brava a provare per farci ingoiare.

The Life of Chuck è fondamentalmente una storia piuttosto affascinante sulla vita, tutti i colpi di scena che tutti abbiamo attraversato e vivremo, tuttavia, diventa un po' troppo sconnessa e forzata in termini di drammaturgia, e diventa troppo artificiosa in termini di emozioni e momenti di lacrime che definiscono Chuck come persona. In questo modo, mi ricorda un po' The Green Mile, che è ben fatto, elegante e d'atmosfera, ma soffre anche dello stesso problema fondamentale in termini di quanto sia strappalacrime e pesante di messaggi, e cerchi di essere.