Me Time, The Ridiculous 6, Happy Gilmore 2, Coming 2 America, You People, Murder Mystery, You're Cordially Invited, Red One, The Union, Incoming, Unfrosted, Night School... Il numero di commedie esclusive in streaming piene zeppe di grandi, famose ma noiose oltre ogni ragione negli ultimi anni è quasi assurdo. Sembra che ci sia un'innegabile maledizione sui film direct-to-streaming in generale e sulle commedie/commedie d'azione in particolare, poiché il 99% di tutto ciò che viene rilasciato in questo genere è spazzatura assoluta. Questo vale anche per il grande film estivo di Prime Video The Pickup.

The Pickup è diretto dall'uomo dietro Ride Along e Barbershop e racconta la storia di due guardie di sicurezza che hanno il loro trasporto blindato di sicurezza dirottato da una fanciulla molto bella, il cui piano è quello di prendere il veicolo, guidarlo in un casinò ad Atlantic City, e una volta dentro il loro caveau, Ruba 60 milioni di dollari prima che qualcuno sappia cosa sta succedendo. I ruoli principali sono interpretati dal duo non dinamico Eddie Murphy (Russell) e Pete Davidson (Travis), e naturalmente il film inizia con loro che non si piacciono a vicenda e non vogliono lavorare insieme, ma lungo la strada imparano ad apprezzare le reciproche differenze. Murphy interpreta il veterano esperto e ingrigito che odia l'idea di essere accoppiato con il giovane parvenu Travis, la cui insicurezza e il bisogno di conferme lo mettono costantemente nei guai.

The Pickup è il tipo di film che chiunque avrebbe potuto scrivere su un tovagliolo durante una stressante pausa pranzo. Guardie di sicurezza, camion blindati, cattivi, inseguimenti in auto, qualche scherzo casuale e tentativi di umorismo, un bellissimo cattivo che ha sedotto una delle guardie, una moglie ansiosa a casa e un'imminente grande rapina in cui tutti devono lavorare insieme per sopravvivere. È già stato visto prima, è stato fatto tutto prima, e qui non si pensa di fare nulla che sembri unico, imprevedibile o fresco, poiché invece segue esattamente le orme di ogni altra commedia esattamente dello stesso tipo.

Nei suoi giorni più giovani (48 Hrs., Beverly Hills Cop, The Golden Child ), Murphy avrebbe potuto mettere abbastanza energia e pronunciare con stile sciocchezze per rendere almeno alcune delle scene davvero divertenti, ma non ha più l'umorismo in lui. Murphy, come Adam Sandler, è vecchio ora, stanco, triste anche solo da guardare. Non c'è energia e non c'è voglia di intrattenere davvero, che viene messa a nudo scena dopo scena, dato che per lo più si limita a leggere le sue battute con zero entusiasmo ed empatia, aspettando il suo grasso stipendio.

Un piccolo studio, una macchina del fumo e uno schermo verde, oltre a persone che spesso (e volentieri) spalancano le mascelle. Questa è la ricetta di questa commedia.

Davidson si unisce al cast e, a differenza di Murphy, fa davvero di tutto per essere divertente, ma invece non ha davvero la possibilità di usare la sua commedia gonzo di successo brevettata, poiché è relegato alla tipica sciocchezza in stile streaming e poco divertente che ha permeato così tanto per così tanti anni ormai. Non c'è spigolo, arguzia, originalità e nulla che mi faccia, come spettatore, venire voglia di guardarlo fino alla fine. The Pickup è quindi relegato nello stesso cestino della spazzatura di tutto il resto che ho menzionato all'inizio di questa recensione.