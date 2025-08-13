HQ

John Wick ha davvero aiutato a ringiovanire il genere d'azione. Mentre i film d'azione su uomini onesti che continuano a uccidere furie contro spacciatori di droga, trafficanti di sesso e simili non hanno mai smesso di essere realizzati,Wick hanno gettato una nuova luce su questo genere spesso familiare. All'improvviso, i produttori si sono resi conto che, con un po' meno testosterone e un po' più di umorismo, il pubblico avrebbe fatto un'inversione a U, passando dal rifiutare questo tipo di film all'abbracciarli, chiedendone sempre di più.

È così che è nato Nobody, dal co-creatore di Wick Derek Kolstad e prodotto da David Leitch, scegliendo uno degli attori televisivi più amati dell'ultimo decennio, Bob Odenkirk, e trasformandolo in una versione da padre di famiglia di John Wick. Vedere questo attore incredibilmente carismatico trasformato in una macchina per uccidere, ma mantenendo la sua aura adorabile e i manierismi un po' goffi che ci aspettiamo dalla sua interpretazione di Saul Goodman era una proposta troppo bella per essere scartata.

Il risultato finale ha dato i suoi frutti e quattro anni dopo il primo Nobody abbiamo un sequel, Nobody 2, e siamo lieti di dire che, se il primo vi è piaciuto, vi piacerà il sequel forse ancora di più. Ancora una volta, l'ex assassino del governo Hutch Mansell rimane accidentalmente intrappolato in una rete criminale, ma questa volta tutto accade in un luogo di villeggiatura fatiscente, preso d'assalto dalla mafia, guidata da unSharon Stone spietato e completamente pazzo.

L'ambientazione da sola fa sì che Nobody 2 si distingua nel mare infinito dei cloni John Wick e continua con orgoglio la tradizione dell'intrattenimento stagionale: film che si svolgono in un tempo e in un luogo molto particolari per evocare la sensazione, in questo caso, delle vacanze estive. Abbiamo un sacco di film di Natale e di Halloween, ma non così tanti "film estivi", come nei film ambientati appositamente nelle idee cliché delle vacanze estive: la piscina, la spiaggia, gli hotel e i resort, le attrazioni piene di turisti, i cappelli di Pamela... Questo film spunta tutte queste caselle e non ha paura di ambientare scene d'azione a bordo di una barca di anatre o di un parco divertimenti con un senso impenitente del divertimento e dello spettacolo che, si potrebbe sostenere, sembra un po' eccessivo per il suo bene.

Non aspettatevi molto, o qualsiasi logica qui: le scene d'azione sono abbondanti (sempre divertenti da guardare) e spesso prendono una piega verso l'assurdo, mentre la trama è prevedibile come ci si potrebbe aspettare. Vai a guardare Nobody 2 se ti è piaciuto il primo, se non ti è piaciuto, questo difficilmente ti conquisterà. Ammetto di essermi sentito un po' deluso dal primo film, aspettandomi che fosse un thriller a combustione lenta su un uomo veramente normale trascinato in una situazione violenta, aspettandomi di vedere come ce l'avrebbe fatta, solo per accendere la sua modalità Dio per un'altra stravaganza di gun-fu. Mi sono sentito allo stesso modo con Nobody 2. La tensione che ho provato vedendo come la vacanza di questo povero padre di famiglia stava deragliando mentre inavvertitamente incrociava persone che non avrebbe dovuto, si è trasformata troppo rapidamente in una carneficina esagerata che sembrava più la fine di Zombieland, con un divertimento insensato, ma completamente privo di tensione.

Ovviamente, se non avete problemi con questo, allora vi divertirete un mondo con il finale esplosivo e quasi slapstick di Nobody 2. Sento solo che questi film hanno un po' di crisi d'identità: mira ad essere una versione più radicata della serie John Wick, con un personaggio con cui puoi (probabilmente) relazionarti più facilmente che con l'onnipotente Wick, e senza tutta quella tradizione contorta (ma affascinante). Ma sembra che, a metà di ogni film, si rendano conto di essere caduti in tutte le solite idee e cliché stanchi e abbiano scelto di compensare con abbastanza cannoni ed esplosioni da affondare una corazzata. Il risultato finale è un film che probabilmente ti piacerà molto, ma non rimarrà con te quando tornerai a casa.

