Quando l'acclamato creatore di Samurai Jack (che è anche dietro Primal, tra le altre serie animate per adulti davvero notevoli intrise di sangue e nudità), Genndy Tartakovsky, produce un lungometraggio animato per Sony, sono sicuramente uno di quelli che segna l'uscita in streaming nel mio calendario e poi si sistema a guardarlo. Fixed è stato rilasciato. Fixed è qui. Netflix ne ha acquistato i diritti esclusivi e la premiere ha avuto luogo.

Fixed racconta la storia di Bull il cane e la sua esistenza tutt'altro che a misura di bambino. Bull ama gobbare, sogna di accoppiarsi con il bellissimo cane del vicino Honey, e passa i suoi pomeriggi a gobbare la gamba di sua nonna. Questo perché ama l'odore della sua pelle, che gli ricorda una vecchia tovaglia. Bull parla praticamente di una cosa: i genitali e l'accoppiamento. Quando le vecchie gambe di sua nonna non sono disponibili per la gobba, Bull non si fa scrupoli a sbattere uno stivale, un cesto di frutta o un cuscino del divano, e all'inizio del film lo vediamo in primo piano, insieme a sequenze ripetute del retto di Bull.

Inutile dire che Fixed non è per un pubblico più giovane.

Tutto è pacifico e gioioso, e Bull è sulla buona strada per accoppiarsi finalmente con l'esibizionista, elegante ed elegante cane del vicino Honey quando il suo padrone improvvisamente sgancia la bomba definitiva: Bull sta per essere sterilizzato. I testicoli devono andarsene. Le palle devono essere tagliate e Bull deve trascorrere 24 ore movimentate lasciando che i suoi testicoli lo conducano attraverso la città, dove ogni sorta di umorismo da toilette viene trasmesso e sperimentato.

L'umorismo è divertente per i primi 11 minuti, ma poi il resto è solo ripetizione.

Fixed inizialmente mi ricorda Ren & Stimpy, che è la cosa più divertente che conosco quando si tratta di intrattenimento animato per adulti. Le espressioni facciali di Bull, la sua voce buffa (Adam Devine di Workaholics ) e le battute sporche che piovono danno il tono giusto, che poi diventa noioso perché la sceneggiatura di questo film ha solo una cosa da dire, che viene ripetuta più e più volte: i genitali sono divertenti. E certo, e palle possono essere divertenti, ma non se vengono fatti 12 volte al minuto per 86 minuti e senza alcuna finezza o torsione. Questo è come un evento di stand-up in cui il comico sul palco urla semplicemente "pene" per 90 minuti, il che rende difficile per me raccomandare il rituale di pre-castrazione di Bull.

