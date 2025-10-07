HQ

Tron, uno dei franchise più sporadici della Disney, ritorna questa settimana con Tron: Ares, un film che ha richiesto così tanto tempo per essere realizzato che è stato trasformato da un sequel di Tron: Legacy a un soft-reboot, a partire da un nuovo set di personaggi (solo Jeff Bridges ritorna). Sia l'originale del 1982 che il sequel del 2010 hanno avuto risultati simili: hanno sottoperformato al botteghino, sono stati per lo più rifiutati dalla critica ma, nel tempo, hanno fatto crescere una vasta base di fan. La rivalutazione dei fan non è arrivata, tuttavia, per le loro storie emozionanti o personaggi memorabili, ma solo perché erano meraviglie audiovisive.

L'originale si è guadagnato il diritto di essere ricordato come un film cult degli anni '80 e il primo a incorporare computer e intelligenza artificiale non solo nelle loro trame (che sarebbero state tutt'altro che nuove) ma anche nei loro effetti visivi, con immagini CGI primitive che all'epoca sembravano "imbrogliare" dalla critica e dal Academy (nonostante utilizzassero anche molte tecniche ottiche tradizionali mescolate come effetti digitali per dare vita all'aspetto dei computer all'interno). Era diverso da qualsiasi cosa fatta prima e sembra ancora molto attraente per i retromaniaci, ma dal punto di vista della trama è stato un disastro: sfido chiunque a guardare quel film ora e a non perdere la concentrazione con la trama senza senso e la recitazione e la regia senza vita.

Il sequel ha migliorato un po' le cose, ma non abbastanza da renderlo una visione molto avvincente... Al di là degli straordinari effetti digitali e della colonna sonora circostante di Daft Punk, probabilmente l'album che ha salvato la band dopo Human After All. Riuscirà finalmenteTron: Ares a catturare la nostra attenzione con i loro personaggi come storia tanto quanto con i loro effetti visivi e la loro musica?

Tron: Ares ha un solo sceneggiatore accreditato, Jesse Wigutow, basato su una storia di David Digilio e Wigutow, ma in più di un decennio che ci è voluto Tron: Ascension (il sequel cancellato Legacy ) per essere trasformato in Ares, molte persone hanno lavorato alla loro sceneggiatura. Il sindacato WGA attribuisce ad altre dieci persone il merito di aver lavorato su "materiale letterario aggiuntivo" non presente sullo schermo. Ciò non significa necessariamente che ciò su cui hanno lavorato sia rimasto nel film, ma ci ricorda che questo non è il lavoro di un autore che ha un'idea, come Lisberger con l'originale, e persinoLost Legacy con gli sceneggiatori Edward Kitsis e Adam Horowitz.

Invece, è il risultato di infinite riunioni esecutive all'interno della Disney per cercare di capitalizzare la loro IP esistente, assumendo sceneggiatori per dare un senso all'universo senzaTron senso e trovare un qualche tipo di idea di storia che funzioni e che, per una volta, non spaventerà il pubblico mainstream. Questo metodo di lavoro corporativo non sempre porta a cose negative, ma spesso porta a film privi di personalità, come in questo caso: la storia ha del potenziale, ma affoga molto presto a causa di un'esposizione contorta, di uno sviluppo affrettato dei personaggi, di colpi di scena senza senso e di un umorismo inspiegabile che aggiunge una sensazione di leggerezza che non si adatta a questo universo.

Tron I film non sono mai stati fantascienza profonda e cerebrale, ma si sono sempre presi sul serio e hanno puntato a un senso quasi mitico di scala epica. Tron: Ares è molto più incoerente con il tono, e sembra molto più simile a un generico film fantasy o di supereroi, con umorismo stupido infilato ovunque (incluso un intero personaggio comico), un cattivo umano teatrale, dialoghi innaturali che spiegano la trama, e un sacco di momenti catartici forzati dei personaggi che cadono tutti piatti perché la sceneggiatura manca di convinzione e coesione a causa delle infinite riscritture.

D'altra parte, Tron: Ares è più digeribile dei suoi predecessori: è molto veloce e ti dà da mangiare tutte le emozioni che dovresti provare in modo che sia più facile connetterti e "più facile da seguire" nonostante nulla abbia senso (forse è per questo che è così veloce, quindi non hai tempo di fermarti e chiederti se qualcosa che viene raccontato suona credibile).

Quindi, in un certo senso, è il film piùTron divertente del gruppo, ma solo se sei disposto a unirti a personaggi che fanno il minimo indispensabile per guadagnarsi il tuo amore e ignorare le tonnellate di potenziale perso qui, sprecando ogni possibilità di fare commenti ponderati sull'ascesa dell'intelligenza artificiale o sulCrichton dilemma dei pericoli dei progressi tecnologici, Invece trasformandolo in un'avventura infantile e stereotipata che troppo spesso sembra quella dei filmSonic the Hedgehog.

Le infinite riscritture sembrano aver massacrato in modo particolare il personaggio di Ares, interpretato da Jared Leto. Concepito come un programma di sicurezza in grado di essere portato in "vita" nel mondo reale, attraverserà l'atteso arco narrativo "L'intelligenza artificiale mette in discussione la sua stessa esistenza", ma è così frettoloso che non si sente mai un personaggio autentico, e la sua relazione con l'altro personaggio principale interpretato da Greta Lee è così forzata e artificiale che non puoi fare a meno di sentirti manipolato. Puoi vedere cosa volevano fare con questi personaggi, ma non funziona, e dimostra che non hanno fatto alcuno sforzo per renderlo naturale. O forse tutto il buon lavoro è andato perduto tra la sesta e la settima riscrittura.

Sarebbe allettante attribuire la colpa a Leto e alla sua mancanza di carisma, ma il suo personaggio, un programma informatico addestrato solo per uccidere, non dovrebbe essere carismatico, credo. Eppure, in qualche modo, gli sceneggiatori (o le riunioni del focus group) hanno deciso che doveva essere stranamente affascinante e figo, inventando una caratterizzazione che viene dal nulla.

Ancora una volta , ho capito: Tron film non hanno mai eccelso nello sviluppo dei personaggi, quindi gli sceneggiatori hanno deciso (o i dirigenti hanno chiesto) che i personaggi dovessero essere più memorabili... come poter essere riassunto in una frase. Non importa quanto siano unidimensionali o intercambiabili, purché mantengano il film sempre in movimento e aggiungano una motivazione rapida e superficiale e un po' di umorismo.

Questo è ciò che motiva anche l'aspetto più controverso del film: che si svolge principalmente nel mondo reale, con i personaggi digitali che appaiono nel mondo reale. I primi due film si sono svolti nel mondo digitale: sembrava assolutamente sbalorditivo, ma forse era un po' troppo nerd per la maggior parte del pubblico, quindi la Disney ha scelto di prendere la strada reverse-isekai, con le biciclette leggere che guidano nelle città, portando a generici (probabilmente più economici) inseguimenti in auto.

Circa il 30% del film si svolge nel mondo digitale, il che per fortuna porta a due fantastiche ma brevi scene d'azione. E, a dire il vero, le scie luminose delle moto e degli altri veicoli e armi che i personaggi usano nel mondo reale sembrano sbalorditive come in Legacy. Tutto questo, e alcune sorprese, significa ancora che il solito commento Tron rimane: la trama e i personaggi in Ares sono deboli, ma gli effetti visivi e la musica sono fantastici.

Il tempo dirà se la colonna sonora di Nine Inch Nails ' finirà per essere celebrata come quella di Daft Punk da Legacy, ma è innegabile che suona alla grande nel film e gli dà un'energia aggiuntiva. Non sorprende che la colonna sonora finisca per essere uno dei più grandi aspetti positivi del film. Uno dei pochissimi. Anche le idee davvero grandi della storia, con alcuni cenni interessanti al film originale, finiscono per essere per lo più sottoutilizzate e troppo superficiali.

Tron: Ares è il risultato di una semplificazione e si potrebbe discutere di "meravigliazione" della serie per cercare di accontentare il pubblico più ampio che i film precedenti non potevano raggiungere e, questa volta per rilanciarla correttamente come franchise attivo (una scena post-crediti inclusa, avviene all'inizio dei titoli di coda). La premessa della tecnologia che invade il nostro mondo è sottoutilizzata, la trama è generica e sciatta, e i personaggi non hanno profondità. E peggio ancora, gli aspetti visivi del film soffrono della decisione di portare l'azione nel mondo reale, anche se la CGI è ancora impeccabile. È il film più accessibile della serie, tanto divertente quanto dimenticabile, ma non diventerà il cult preferito di nessuno.