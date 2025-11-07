HQ

Bugonia , il film più costoso di Yorgos Lanthimos e la sua quarta collaborazione con Emma Stone, potrebbe non essere ricordato come uno dei suoi classici o almeno come opere più originali, essendo un remake del film coreano del 2003 Save the Green Planet! di Jang Jun-hwan che segue abbastanza da vicino la stessa trama. Ma questo non significa che il film sia privo di meriti per Lanthimos e lo sceneggiatore Will Tracy (da altre brutali satire di alta classe comeThe Menu oSuccession ), poiché prendono abilmente la premessa surreale e la collocano nel mondo immediatamente riconoscibile dei teorici della cospirazione, dei negazionisti, dei terrapiattisti e di altri pazzi che inspiegabilmente sembrano diventare sempre più rumorosi.

La trama segue l'amministratore delegato di una grande azienda farmaceutica, interpretata da Emma Stone, che viene rapita da un uomo e da sua cugina, ossessionati dal fatto che lei sia in realtà un'aliena proveniente dalla galassia di Andromeda. Senza i grandi cast corali di altri film comeLobster oKinds of Kindness,Bugonia è elevato da due straordinarie interpretazioni principali di Stone e Jesse Plemons (il povero Plemons, ancora una volta etichettato come il campagnolo / stupido / letteralmente nazista dopo altri ruoli ostili inCivil War eBreaking Bad ), entrambi trasudano un mix di disperazione ed empatia nonostante i loro ruoli sgradevoli che lo rendono ipnotizzante da guardare.

Accanto a un paio di interpretazioni degne di un Oscar, Aidan Delbis, un attore nello spettro autistico che interpreta il cugino del rapitore, diventa la svolta del film e, nonostante sia un personaggio relativamente minore, incarna meglio di chiunque altro gli effetti della crisi esistenzialista che questo film, sebbene spesso brutalmente divertente e ferocemente divertente, può causarti.

Proprio come i paranoici che credono che ci sia una verità nascosta dietro ogni cosa, Bugonia è un film di contrasto. È un film bellissimo, girato inVistaVision con un'inquadratura stretta in 4:3 e inquadrature basse che aumentano l'ansia del rapimento e l'instabilità mentale dei suoi personaggi, ma non smorza i colori caldi dell'accogliente ranch e i bellissimi panorami degli alveari di api del personaggio di Plemons. Tutto concorre allo scontro di emozioni che il film trasmette, in cui a volte le scene più esilaranti sono anche le più tese e inquietanti. Vi farà ridere, prima per l'assurdità della situazione, e poi per l'assurdità della società in generale, ridendo fino al suo finale nichilista ma scioccantemente catartico.

Forse l'aspetto chiave che rende Bugonia così efficace è che, mentre i personaggi sono distintamente borderline, come ci si aspetta da Lanthimos, sembrano più credibili di altre satire allegoriche come Poor Things, più aperti all'interpretazione. Il personaggio di Stone potrebbe essere il tuo capo o l'amministratore delegato della tua azienda che ti dice che va bene andarsene alle 5:30 e non fare straordinari ma "ti ricade sulla coscienza", e che crede che la tua quota sia più importante della tua stessa salute; e il personaggio di Plemons potrebbe essere il tuo vicino educato che è paranoico su tutto e poi rimani scioccato quando lo vedi al telegiornale su quanto fosse davvero malato di mente, ma a nessuno importava.

A questo proposito, il film avrebbe potuto inquadrare ciascuno in modo malvagio o (più probabilmente per Plemons e le sue ridicole teorie) in modo condiscendente. Invece, Lanthimos si assicura che tu non ti schieri con nessuno, tranne forse con la visione nichilista che deriva dalla consapevolezza che l'unica resistenza alla moderna società capitalista è accettare il tuo destino di ape operaia... o soccombere alla follia.

Con Bugonia, Yorgos Lanthimos prende in giro l'ascesa dei negazionisti e dei terrapiattisti, ma anche le corporazioni senz'anima e le industrie che ci disumanizzano. Dipinge un'immagine molto pessimistica della nostra società, che non ha bisogno di immagini allegoriche o realtà distopiche per essere riconosciuta. Ma nonostante quanto siano inquietanti alcune scene e quanto sembri pessimista nel complesso, vi divertirete molto a guardare Bugonia (e, non meno importante, sarete stupiti da tre straordinarie interpretazioni). Potreste lasciare il teatro perdendo un po' la fiducia nell'umanità, ma sicuramente riderete molto lungo la strada.