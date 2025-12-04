HQ

Five Nights at Freddy's 2 ha un punto principale: il primo film era così brutto, così noioso e con così tanto potenziale sprecato, che un sequel non potrebbe essere peggiore, soprattutto con tutte le noiose informazioni sui bambini spettrali intrappolati dentro gli animali animatronici fuori dai pali (uno dei misteri peggiori mai raccontati mai realizzati). E sotto questo aspetto, mantiene le promesse, quindi possiamo iniziare questa recensione del film Five Nights at Freddy's 2 con una nota positiva: il sequel è un po' migliore, più divertente e sicuramente con molti più robot e jumpscar. L'uso di veri animatronici mescolati a effetti digitali continua a impressionare nonostante i colori smorzati, ma nel complesso il film sembra Freddy Fazbear, Chica e gli altri: privo di vita.

FNAF 2 riprende qualche tempo dopo gli eventi del primo film, per spiegare la crescita della Piper Rubio, di dieci anni, che sente la mancanza dei suoi "amici", che, se non ricordi il primo film del 2023, erano gli spiriti di bambini che, negli anni '80, furono rapiti e uccisi, e i loro corpi nascosti all'interno degli orsi animatronici (il film è ambientato nei primi anni 2000).

Il fratello maggiore, interpretato da Josh Hutcherson, fortunatamente non ha gli stessi incubi ripetitivi sul fratello scomparso - appena accennato nel sequel - quindi la minaccia viene da un'altra parte: una pizzeria Freddy's più anziana dove è stato commesso un omicidio, coinvolgendo ancora una volta Vanessa (Elizabeth Lail), la figlia di Matthew Lillardnel primo film. È stato l'autore di una serie di atrocità nel ristorante, ma ciò che è realmente accaduto, quali sono state le sue motivazioni e quali sono state le conseguenze per lui e la sua famiglia rimane per lo più inspiegabile in entrambi i film, nonostante una promettente scena di apertura in flashback.

Il peggior peccato di questi film è che continuano a confondere intrighi con confusione: spiegano troppo la trama, cosa fa ogni personaggio in ogni momento specifico e le regole del "gioco" (come come si muovono gli animatronici, come combatterli, con molti altri Easter egg per i fan), ma gli elementi più interessanti del lore o di ciò che è successo con il personaggio di Lillard (che qui ha solo un cameo) sono appena toccati su. Era particolarmente frustrante nel primo film, e continua a ostacolare il sequel, anche se ci sono alcuni miglioramenti perché sposta l'attenzione in altri punti.

Ad esempio, Five Nights at Freddy's 2 introduce un culto molto attivo dei fan attorno alle creature dei ristoranti Freddy's (incluso un 'Fazfest' completamente sprecato con centinaia di persone vestite da questi personaggi) così come una cospirazione che segue le tragiche morti e sparizioni dei bambini negli anni '80, ma il film ti dice solo ciò che lo sceneggiatore vuole dirti attraverso le parole di Vanessa, il che porta a molti fili narrativi sparsi che confondono lo spettatore. Lo sceneggiatore, tra l'altro, è Scott Cawthon, il creatore del gioco, i cui unici altri crediti cinematografici sono una serie di cortometraggi cristiani sulla Bibbia.

Hai la sensazione che il film stia costantemente spiegando tutto troppo e allo stesso tempo tenendo lontani le parti migliori di questo mondo, il che rende estremamente frustrante per qualsiasi estraneo (chi non conosce i giochi) capire davvero cosa stia succedendo per iniziare a godersi la premessa decisamente interessante degli animatronici assassini per bambini.

Purtroppo, come è successo nel primo film, non si può nemmeno fare questo, perché la violenza è completamente attenuata, con la telecamera che si interrompe sempre prima di ogni momento viscerale. In altre parole, se non sei un fan dei giochi che cerca Easter egg e non ti diverte a vedere i tuoi personaggi preferiti sul grande schermo, e vuoi solo goderti un bagno di sangue in stile Blumhouse, qui non troverai nulla di utile. Mckenna Grace e Wayne Knight (!) sono due aggiunte di maggior profilo al cast, ma non aspettatevi troppo da loro.

Oltre al fan-service, l'unico modo per godersi questi film è prenderli come introduzione per dodicenni al genere horror. Le scene horror sono prevedibili, standard, e si basano solo su jumpscar. Ma, almeno, il secondo ne ha molti di più rispetto al primo, quindi è un po' più soddisfacente da guardare, con più momenti interessanti con robot che si aggirano anche fuori dal ristorante, e meno strane sequenze oniriche con bambini nella foresta.

Tuttavia, c'è ancora molta strada da fare perché questi film siano anche solo lontanamente interessanti per chi non conosce la serie di videogiochi. Più violenza li renderebbe sicuramente più divertenti, ma Blumhouse vuole mantenerlo un franchise adatto alle famiglie, e non posso davvero biasimarli, dato il successo del gioco. Non è un buon film, ma non è brutto come il primo, quindi se continuano a seguire la tendenza, forse il terzo sarà decente...