Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Knives Out , la saga di gialli di omicidio di Rian Johnson continua con Wake Up Dead Man , che riporta ancora una volta Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc, oltre a un cast completamente nuovo che include Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott e Cailee Spaeny. Tuttavia, è il britannico trentacinquenne Josh O'Connor, di The Crown, Challengers e The Mastermind, a brillare come il vero protagonista del film. In effetti, Craig non appare davvero fino a ben oltre la prima mezz'ora del film...

Il regista di Looper e Star Wars: The Last Jedi sa che gli spettatori, di fronte a un giallo che l'ha fatto, si credono più intelligenti dei registi, quindi ogni volta che realizza uno di questi film Knives Out giura di scuotere le cose e offrire loro qualcosa di inaspettato. In questo caso, però, adotta un approccio più sottile rispetto ai film precedenti e si concentra maggiormente sulla psicologia del personaggio e meno su una trama oscura.

Sì, ha tutto ciò che ci si aspetta da un film Knives Out, come un cast stellare, personaggi eccentrici, tanto umorismo e colpi di scena inaspettati. Ma nessuno di questi colpi di scena sembra forzato come spesso accade in questo tipo di film, il tono è più cupo e, mentre il Benoit Blanc di Craig ha alcuni momenti brillanti, il suo ruolo è più ridotto per concentrarsi maggiormente sul personaggio e sull'evoluzione di Josh O'Connor.

Il film inizia con un lungo prologo in cui ogni personaggio viene introdotto senza troppo contesto precedente. Sono molte informazioni e sembrano un po' opprimenti, ma vale la pena per il (piccolo) sforzo. Dal punto di vista tonale, Wake Up Dead Man è un netto contrasto con il film precedente, Glass Onion, che si svolgeva nella villa di un miliardario e forse era andato troppo oltre nel rompere le convenzioni del genere (creando un falso giallo di omicidio dentro un vero giallo), lasciandoci un po' esausti alla fine e con la sensazione di essere stati giocati con noi dal regista, Come se sentisse il bisogno di mostrare quanto fosse un genio (e lo è).

Wake Up Dead Man, invece, butta via tutta quell'opulenza e presenta un film molto più contenuto, sia narrativamente che stilisticamente: scambiamo la grande villa di vetro con una piccola chiesa neogotica in un piccolo villaggio, gestita da un prete moralmente corrotto interpretato da Josh Brolin, che manipola e radicalizza il piccolo gruppo di parrocchiani che ancora osano partecipare alle sue messe.

La piccola chiesa grigia e i boschi più scuri che la circondano sono tutti i luoghi in cui si svolge l'azione, un aspetto cupo e cupo che a volte si avvicina allo stile visivo del genere horror in alcune scene claustrofobiche (Johnson ha detto di aver preso ispirazione da Dracula di Coppola). Nella mia mente, quello stile visivo, più simile all'aspetto autunnale del primo film, si adatta molto meglio a questo tipo di film rispetto alle piscine soleggiate e al lusso di Glass Onion. Meno è di più in ogni senso della parola, e il film beneficia dell'atmosfera enigmatica che si adatta perfettamente ai temi esplorati dalla sceneggiatura.

Wake Up Dead Man sembra un film più sicuro di sé e maturo, meno concentrato a offrire brividi rapidi da colpi di scena impossibili e a mettere fiducia (senza gioco di parole) nei loro personaggi. Ovviamente, c'è un grande mistero che nessuno tranne Benoit Blanc può risolvere, e come suggerisce il titolo, durante i 144 minuti accadranno cose sorprendenti. Tuttavia, l'intrigo non si basa solo su rivelazioni scioccanti, e il ritmo dell'indagine non è altrettanto emozionante (con lo svantaggio che Blanc sembra più un testimone che un vero investigatore attivo), ma ciò che ti terrà in sospeso è comprendere le motivazioni dei personaggi e la loro evoluzione psicologica; Perché si comportano e pensano così?

Di conseguenza, questo film risulta più introspettivo rispetto agli altri, meno esaltante da guardare ma più interessante da pensarci durante e dopo averlo visto. Rian Johnson non spreca l'occasione di riflettere su cosa significhi il concetto di fede per persone diverse, con il dialogo tra Blanc e Jud (il personaggio di O'Connor, un prete) che riflette su come la Fede possa essere una fonte di potente supporto emotivo e allo stesso tempo uno strumento per manipolare le persone con buone o cattive intenzioni.

Wake Up Dead Man è un altro trionfo nella carriera impeccabile di Rian Johnson. Probabilmente non raggiunge le stesse vette del primo film, che era intelligente, emozionante e riflessivo in egual misura, ma riesce a fare qualcosa di diverso con una premessa che, dopo tre film, non mostra segni di stanchezza. Il tipo di film che, anche se può lasciarti un po' freddo, ti piacerà man mano che ci pensi e lo rivedi, cosa che potrai fare su Netflix dal 12 dicembre.