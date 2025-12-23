Anaconda (2025)

HQ

C'è una scena nei primi dieci minuti di Anaconda che mi ha davvero dato speranze. Jack Black interpreta un regista fallito che ora "dirige" i video di matrimoni, ed è depresso perché non è riuscito a realizzare i suoi sogni. Nel giorno del suo compleanno, il suo amico d'infanzia interpretato da Paul Rudd gli regala una videocassetta con un breve film horror fatto in casa che hanno girato in video da adolescenti: è economico e trasandato, ma pieno di fascino e genuine buone intenzioni.

La trama di questo meta-remake di Anaconda è che lo stesso gruppo di amici, ormai adulti con vite noiose e carriere per lo più fallite, decide di girare un remake di Anaconda "in stile guerriglia" nella giungla. È un'idea intelligente, ma il risultato finale ricorda quel film amatoriale che i personaggi giravano da bambini, ma "sul serio", con persone di mezza età e per 90 minuti. Non è più affascinante, è imbarazzante.

Anaconda, il film del 1997 con Jennifer Lopez, Ice Cube e Jon Voight, divenne un cult per le sue sincere ambizioni da B-movie, ma a dire il vero non era un materiale di partenza molto valido per un remake. Sony ha fatto una scelta intelligente trasformando il remake in un film su persone che cercano davvero di fare un remake di Anaconda... e trovare una vera anaconda gigante. Tuttavia, l'esecuzione è così fallita (anche per gli standard di Sony Pictures) che in qualche modo ci fa apprezzare di più l'originale.

Jack Black e Paul Rudd qui offrono interpretazioni accettabili, ma i personaggi sono scritti così male e prendono decisioni così stupide che non sembrano mai persone reali con sentimenti reali, e suonano più come personaggi di uno sketch di Saturday Night Live, solo prolungato per 90 minuti. La cosa peggiore è che hanno pochissima chimica tra loro o gli altri membri del gruppo, Steve Zhan e Thandiwe Newton, nonostante il film pona forte enfasi sulla loro amicizia come pilastro del film, l'unica cosa che sostiene questa successione di gag.

Il regista, Tom Gormican, ha già diretto The Unbearable Weight of Massive Talent, un film divertente e genuino su un cartello della droga interpretato da Pedro Pascal che fa amicizia con Nicolas Cage, interpretando se stesso. Quel film era divertente e leggero, niente di eccellente, ma ha funzionato decisamente perché sapeva bilanciare gli elementi parodici e i riferimenti pop con la costruzione e lo sviluppo dei personaggi, così che ci importava davvero di loro.

Anaconda prova esattamente le stesse cose, ma fallisce completamente perché i personaggi non sembrano reali e le gag non sono divertenti, il che rende il film poco piacevole. Mentre Anaconda è per la maggior parte delle volte una parodia (con gag a volte molto lunghe), altre volte cerca di farti affezionare ai personaggi. Ma la miscela non funziona mai, e il tono è incoerente: non è particolarmente violento né sporco, ma chiaramente non è un film per bambini come Jumanji o Ghostbusters, quindi per chi è davvero questo film?

Anaconda non è una parodia del genere dei mostri, è una scusa per non provarci

Sebbene all'inizio fosse un'idea intelligente, Anaconda spreca anche tutta la premessa del "film dentro un film": serve per alcune (pochissime) gag meta intelligenti e qualche colpo lieve ma divertente a Sony e all'industria hollywoodiana, ma finisce per essere una distrazione per coprire il fatto che non avevano idea di come fare un buon e autentico film di mostri. Sì, il serpente gigante appare e mangia le persone, e a volte vorrei guardare un vero remake di Anaconda, invece di questa scusa strana e poco divertente per capitalizzare su una delle loro peggiori proprietà intellettuali.

Anaconda (2025) è un esperimento fallito per Sony, e un tentativo molto triste di offrire un blockbuster alternativo ad Avatar in questa stagione natalizia. Cercano di camminare su una linea sottile tra parodia slapstick e comicità positiva, ma sbagliano da entrambe le parti: non è divertente, non è toccante, non è intelligente e certamente non è un buon film di mostri se ti piacciono queste cose. Guarda l'originale, oppure no: non ti perderai molto se ignori del tutto Anaconda.