Oggi esiste una tale varietà di film su un solo uomo e un esercito che non serve essere un genio per capire cosa aspettarsi dalle nuove aggiunte al segmento. Tuttavia, mentirei se dicessi che Sisu: Road to Revenge, il seguito del sorprendente successo del 2022, a volte non mi ha sorpreso in qualche modo.

Lo dico perché questo seguito è uno dei film più folli che abbia visto da un bel po' di tempo. I film di un solo uomo sono sempre radicati nell'assurdo, ma cercano anche più o meno di sembrare in qualche modo reali e poi spargere momenti di follia per alleggerire il carico. John Wick Uccidere persone con le matite è un ottimo esempio di come qualcosa di memorabilmente sciocco non travolga il tutto. Per Sisu: Road to Revenge, sembra quasi che ci siano più elementi indescrivibilmente folli che scene con i piedi per terra, portando a un film che a volte sembra quasi un sogno febbrile.

È un aumento della mania, sia chiaro. Inizia più radicata nel vedere l'uomo duro e poco parolo interpretato da Jorma Tommila che affronta fastidiosi e spietati soldati dell'esercito sovietico eliminandoli con armi da fuoco e un uso astuto degli strumenti vicini e dell'ambiente circostante. Ma poi la situazione degenera presto nella follia: abbatte aerei con un camion, fa una capriola con un carro armato sopra un posto di blocco protetto, pilota un missile armato e altro ancora. So cosa stai pensando a questo punto; Di cosa parla questo film?

Il presupposto di Sisu: Road to Revenge è piuttosto semplice. Dopo gli eventi del primo film, la Seconda Guerra Mondiale è ormai finita e Aatami Korpi decide di tornare nella sua casa, ora situata ai confini dell'URSS. Lo fa per smantellare la sua casa e portare ciò che resta in un nuovo sito sicuro all'interno del confine finlandese. Tuttavia, l'esercito sovietico scopre i suoi piani e, sapendo che ha ucciso centinaia di soldati dell'Armata Rossa durante la guerra, vuole catturarlo e ucciderlo, facendo di questa leggenda di guerra un esempio, per così dire. Questo porta a un setup simile a unMad Max: Fury Road in cui il protagonista silenzioso guida un camion carico attraverso ogni sorta di ostacolo mentre cerca di raggiungere il confine a 120 km di distanza, un'impresa che lo porta su una strada tutt'altro che dritta e libera.

Quello che posso dire a favore di Sisu: Road to Revenge è che questo film sfrutta molto efficacemente il proprio tempo. Dura appena 90 minuti e non è appesantito da superfici e narrazione. È fondamentalmente una lunga sequenza d'azione, dato che ci sono solo pochi dialoghi mai pronunciati e la maggior parte è interpretata da Stephen Lang. Qui, eccelle ancora una volta come cattivo, questa volta scambiando la personalità da testa da jarhead di Quaritch di Avatar con un ex comandante dell'Armata Rossa più sottile e vendicativo che, per caso, era proprio quello che aveva acceso il fuoco incessante nel cuore di Aatami. Ci sono due personaggi che valgono la pena in questo film, e la loro dinamica contrastante e il carisma sullo schermo funzionano più che bene da sostenere la breve durata di questo sequel d'azione.

Allo stesso modo, l'azione è per lo più ben realizzata e offre scene che ti restano impresse dopo i titoli di coda. Ancora una volta, a volte è indubbiamente un'azione stupida, qualcosa che ci si aspetterebbe da un film Fast and Furious, ma questo non significa che non intrattenga perché Sisu: Road to Revenge non cerca mai di convincerti che non sia qualcosa che non è. Non ci sono politiche né agende nascoste, è una semplice storia di vendetta con punti di trama semplici e scene caotiche. Se ti piacciono i film d'azione in generale, c'è abbastanza da meritare una visione, anche se manca un po' della natura raffinata e della precisione affilata dei film John Wick, solo per fare un esempio.

