Il genere commedia romantica è solo un'ombra di ciò che era un tempo. Dove un tempo trovavamo molte delle scene e dei momenti più iconici del mondo del cinema, ora troviamo un genere sopraffatto da spazzatura francamente dimenticabile. È proprio per questo che un film come Eternity appare come una boccata d'aria fresca.

Questo film affascinante ed emotivo ha una premessa e una trama piuttosto semplici, utilizzando la dinamica collaudata di un triangolo amoroso e come ciò imponga complicazioni a chi è coinvolto. È un film che non riscrive ciò che ci aspettiamo o sappiamo delle commedie romantiche, piuttosto cerca di prendere elementi familiari e assicurarsi che siano costruiti in modo accurato e riflessivo, portando infine a un insieme davvero memorabile e stimolante.

Alla base, l'idea di Eternity è mettere alla prova ciò che noi spettatori comprendiamo della vita dopo la morte. Il corpo principale del film ruota attorno a Larry di Miles Teller e Joan di Elizabeth Olsen, una coppia sposata da 60 anni e ora si trova di fronte alla sfida di cosa fare nell'aldilà per il resto di Eternity. Potrebbe sembrare una decisione piuttosto netta a chi non lo sapre, ma un bel passo viene messo in gioco quando Callum Turner appare nei panni di Luke, il primo marito di Joan, morto da giovane durante la guerra di Corea. Questo porta a una situazione in cui Joan deve scegliere tra i suoi due mariti. Si accontenta di Eternity con l'uomo sognante con cui non ha mai avuto la possibilità di costruirsi una vita, o invece cerca di continuare con il suo fedele e imperfetto marito che ha definito la sua vita vissuta?

Ancora una volta, non c'è nulla di unico qui, a parte il fatto che tutto questo accade nell'aldilà. È una storia d'amore familiare ma funziona senza sforzo perché il trio principale è così perfettamente scelto e ha una chimica così grande che ogni scena è un piacere. È un film emotivamente complesso e moralmente complesso che pone domande su cose a cui la maggior parte di noi non pensa mai minimamente, e anche se questo potrebbe portare a un film un po' troppo pesante da godersi, i dialoghi e la narrazione sono scritti e interpretati in modo così spettacolare che risultano divertenti e leggeri.

C'è qualcosa da celebrare in una commedia romantica della metà degli anni 2020 che è in realtà sia romantica che esilarante, ma Eternity ci riesce. Ti farà ridere a crepapelle per le battute pungenti e le battute perfettamente sincronizzate, lasciandoti con una lacrima agli occhi nelle fasi più emotive. L'ho già menzionato più volte, ma non posso sottolineare abbastanza che questo film non è creativamente unico, fa semplicemente tutte le cose fondamentali che ci aspettiamo da una commedia romantica davvero bene. È un piacere da vedere dall'inizio alla fine, e il cast, le interpretazioni e persino l'interessante ambientazione dovrebbero far sì che tutti si divertano un mondo con questo lavoro piuttosto compatto sotto le due ore.

Per una commedia romantica di oggi che offre tre personaggi distinti e raffinati, tutt'altro che perfetti, e poi li faccia scontrare tutti in scene significative e memorabili che ti lasciano con la voglia di di più, non c'è molto altro che si possa chiedere da Eternity. La concorrenza in questo genere al momento non è molto forte, ma sarebbe difficile nominare una commedia romantica migliore che sia stata trasmessa negli ultimi anni. Sul serio, se cerchi un film dolce e divertente da guardare, non sbaglierai troppo con Eternity.

